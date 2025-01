Dez voos cancelados porque o nevoeiro afeta as operações no aeroporto de Srinagar

Dez voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Srinagar no domingo (5 de janeiro de 2025) devido à má visibilidade causada pelo nevoeiro, disseram autoridades.

“A visibilidade matinal no aeroporto de Srinagar era de 50 metros, o que afetou o tráfego aéreo. Todas as companhias aéreas atrasaram seus voos depois das 10h”, disse um funcionário da Autoridade Aeroportuária da Índia.

Com pouca melhoria na visibilidade, 10 voos foram cancelados até agora, disse o responsável.

A densa neblina também afetou as operações no aeroporto no sábado, causando atrasos e desvios de voos.