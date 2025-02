Dezenas de corpos migrantes encontrados em sepulturas em massa na Líbia

O procurador -geral da nação africana diz que dois estrangeiros estão entre os três suspeitos presos por tratamento cruel de migrantes ilegais

Corpos de pelo menos 28 migrantes foram recuperados de uma sepultura em massa no deserto no sudeste da Líbia, informou os países do norte da África no domingo.

A tumba foi encontrada ao norte de Kufra, uma cidade localizada a cerca de 1.712 km (1.064 milhas) da capital da Líbia de Trípoli, de acordo com um comunicado publicado no Facebook no escritório do advogado estadual.

Cerca de 76 pessoas foram libertadas “Da detenção forçada” Após uma contravenção no local de comércio de pessoas, onde os órgãos foram recuperados, disse o procurador -geral.



“Havia uma gangue cujos membros deliberadamente despojados dos migrantes ilegais de sua liberdade, torturados e submetidos ao tratamento cruel, humilhante e desumano”, “” A declaração afirma.

Três suspeitos, incluindo a Líbia e dois estrangeiros, foram presos, acrescentou.

Leia mais:

Nação da África do Norte fecha dezenas de tráfico de pessoas

O último incidente ocorreu depois que 19 corpos foram supostamente relacionados ao contrabando de pessoas, e as atividades ilegais de imigração foram encontradas em três sepulturas em massa em uma fazenda na cidade deserta de Jikharra na última quinta -feira. No mesmo dia, o Crescente Vermelho da Líbia informou que havia recuperado dez corpos de migrantes depois que o barco caiu do porto de aproximadamente 40 km de Trípoli. Em 26 de janeiro, a organização humanitária anunciou que, com a permissão do governo no país, ela organizou o enterro de 11 órgãos não identificados em Zawija.

Um país rico em países, um destino para os migrantes de países africanos vizinhos, tornou-se o principal ponto de trânsito para o comércio do povo da OTAN que apoiou seu ex-líder de Muammar Gaddafi em 2011. A Organização Internacional de Migração (OIM) diz que cerca de 787.326 migrantes de 44 nacionalidade vivem na Líbia desde outubro passado.













A Agência de Migração da ONU lista a Líbia como uma das rotas mais perigosas para as pessoas que tentam chegar à Europa à beira -mar. Em 2023, 4.984 migrantes morreram ou desapareceram durante suas viagens nas rotas dentro e da região do Oriente Médio e Norte da África, que inclui a Líbia, de acordo com um relatório recente sobre a falta de um projeto de migrantes. A imagem representa um aumento de 3.820 registrado 2022.

No início deste ano, a ONU anunciou que o número de mortes e o número de pessoas desaparecidas no Mediterrâneo em 2024 superaram 2.200, com quase 1.700 vidas perdidas ao longo da rota central do Mediterrâneo conectada pela Argélia, Egito, Líbia e Tunisia com a Itália e Malta.

Em 2023, um tribunal no leste da Líbia fechou 37 pessoas por causa do comércio de humanos, após a morte de 11 migrantes cujo navio afundou no Mar Mediterrâneo a caminho da Europa. O tribunal atraente de Al-Bayd condenou cinco réus, nove estavam 15 anos atrás das grades e o restante recebeu uma sentença de um ano.