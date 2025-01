Dezenas de milhares de gado infectados com PMK, doenças de emergência do Java Oriental e unhas

Surabaya, vivo -Action (PJ) do governador de Java Oriental, Adhy Karyono, emitiu um estado de emergência não natural sobre a explosão da boca e a doença das unhas (PMK) que fez com que muitas vacas fossem paralisadas e até mortas. Agora, a condição PMK em Java Oriental é um estado de emergência.

O chefe da Agência Regional de Gerenciamento de Desastres de Java, Gatot Sobroto, explicou, a carta de emergência tinha 100.3.3.1/31/013/2025 que foi imposta em 23 de janeiro de 2025.

Atualmente, o CATOT continuou, o Escritório de Agências de Animais Regency e Regny/City maximiza o manuseio da PMK, tanto com prevenção quanto tratamento e vacinação de gado. A vacina foi distribuída aos agricultores.

“Doses adicionais de vacinas estão sendo apresentadas ao Ministério da Agricultura e Governador Interino”, disse Gatot confirmou na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

A vacinação, continuou ele, se intensificará em várias regiões, especialmente em regras/cidades com uma distribuição significativa de PMK. Da mesma forma, os mercados de animais também serão pulverizados desinfetante. “Também em canetas de gado de acordo com o pedido”, disse Gatot.

O chefe do escritório de criação de animais de Java Oriental, Indyah Aryani, explicou que o gado comercializado mais tarde acompanhou uma carta de saúde e havia sido vacinado. Os animais que não foram vacinados e em condições não saudáveis ​​são proibidos de serem comercializados.

“O que é feito é um gado que foi vacinado 1 e 2 para reduzir a transmissão”, disse Indyah.

Com base em dados do Escritório de Criação de Animais Java Oriental em 29 de janeiro de 2025, até 18.581 bovinos foram infectados com PMK. Até 980 deles morreram. Enquanto 6.142 caudas se recuperaram. A maior distribuição é em Jombang 27 casos, em Pamekasan 13 casos e 12 casos de Jember.