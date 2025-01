Setenta pessoas morreram depois de serem atingidas por um objeto na cidade sudanesa de El-Fasher, é um triste oficial

Dezenas de pessoas foram mortas e feridas no Sudão durante o último ataque à instituição hospitalar na região de Darfur Rato, disse a nação africana, disse o Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS). O país foi construído em uma guerra civil por quase dois anos.

As tensões infectadas entre as forças armadas sudanesas (SAF) e as forças paramilitares para apoio rápido (RSF) devido à transição planejada do país para o domínio civil, dezenas de milhares de pessoas desde meados de abril de 2023 aproveitou a vida de dezenas de milhares de pessoas e forçou milhões a se mover.

“Um terrível ataque ao Hospital Saudita em El Facher, no Sudão, levou a 19 ferimentos e 70 mortes entre pacientes e seguidores”, “” O diretor geral do OMS Tedros Adhan Ghebreyesus publicou em X, enfatizando que é o único hospital funcional da cidade.

Um funcionário principal enfatizou que o objeto era “Cheio de pacientes que recebem cuidados” No momento do ataque, acrescentando que outra instituição de saúde foi atingida no sábado em Al Malhi.

Ghebreyesus chamou a cessação de todos os ataques em cuidados de saúde no estado africano, depois de convidar a abordagem completa da restauração das instalações que foram danificadas pela luta.













Chefe que não identificou qual dos lados esmagadores sudaneses lançou o último ataque. As autoridades locais culparam anteriormente o RSF pelo ataque.

A RSF paramilitar apreendeu enormes territórios na região oeste de Darfur no país desde que o conflito ocorreu há quase dois anos. El-Fasher, a capital do estado do norte de Darfur, tem sido sitiado pelo RSF desde maio, mas grupos armados alinhados ao exército empurraram repetidamente seus combatentes, impedindo-os de solicitar a cidade.

Numerosas tentativas de interromper o incêndio eclodiram, que eclodiu a Arábia Saudita e os EUA em Jeddah, incluindo os acordados pelos partidos em guerra, todos acabaram desabando. A ONU alertou repetidamente que o Sudão estava à beira da fome.