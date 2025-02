DHS processou a extração de proteções de deportação para venezuelanos

Os defensores da imigração apresentaram duas demandas que desafiam a eliminação da proteção de deportação do governo Trump para alguns venezuelanos nos Estados Unidos.

As demandas apontam para um movimento do Secretário Nacional de Segurança Nacional Kristi Noem para rescindir o estado protegido temporário (TPS) para os venezuelanos que fugiram para os Estados Unidos nos últimos anos.

A Ordem de Noem afeta dois grupos de venezuelanos.

“O secretário Noem tomou duas ações ilegais dentro de uma semana depois de assumir seu papel no chefe do DHS (Departamento de Segurança Nacional). Três dias após sua confirmação, ela “desempregada” uma extensão das proteções do TPS para venezuelanos residentes nos Estados Unidos, apenas algumas semanas após a extensão ser devidamente publicada no Registro Federal. Dois dias depois, o TPS terminou para os venezuelanos registrados inicialmente em 2023. Essas ações têm o efeito de roubar 600.000 detentores de TPs venezuelanos do direito de viver e trabalhar neste país pelos próximos 18 meses “, escreveu a aliança nacional do TPS em seu traje.

“As recentes ações do DHS ignoram o esquema legal que o Congresso promulgou e, por outro lado, ameaçou forçar os venezuelanos legítimos e elegíveis para o TPS e suas famílias retornarem a um país que experimenta um dos piores desastres humanitários do hemisfério ocidental” o não -A organização de lucro escreveu em seu processo.

O ex -presidente Biden havia dado a proteção, com o objetivo de proteger da deportação para aqueles que não podiam retornar ao seu país devido a distúrbios ou um desastre natural, aos venezuelanos em vários pontos durante sua administração.

Com os Venezoons de Noem, os venezuelanos que receberam TPS em 2021 poderão permanecer no país até setembro, enquanto aqueles que o receberam em 2023 poderão mantê -los até abril.

De acordo com a demanda nacional da Aliança TPS, Noem não tem autoridade para devolver a designação anterior do TPS.

“As ações do secretário são ilegais por vários motivos. A princípio, o DHS não tem autoridade para “desocupar” uma extensão anterior do TPS. O estatuto do TPS regula estritamente as condições sob as quais as decisões do TPS podem ser tomadas, estabelecendo períodos de tempo e outras regras de procedimento que devem ser seguidas para extensões e terminações “, eles escreveram.

Ele também disse que a decisão de Noem foi baseada em sua opinião de que o TPS é ilegal, apesar da criação do Estado sob a lei.

“Nem o TPS desdém nem a decisão do secretário podem cancelar um estatuto”, eles escreveram.

Ao anunciar a mudança na Fox News, Noem chamou os migrantes de “sujas” e disse que o novo pedido mostra “não íamos seguir o que ele (Biden) fez para amarrar nossas mãos, que seguiremos o processo, avaliaremos, avaliaremos, avaliaremos Todas essas pessoas que estão em nosso país, incluindo os venezuelanos que estão aqui.

O DHS não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.

A decisão do governo Biden de estender o TPS para os venezuelanos foi baseada no campo do país. Sob a liderança do presidente Nicolás Maduro, a Venezuela viu um êxodo maciço.

Pelo menos 7,7 milhões de pessoas fugiram do país do ano passado, um número de vários grupos estimou que entre 20 % e 25 % da população total.

Maduro foi acusado de ocultar sua perda nas eleições presidenciais mais recentes, com Edmundo González atualmente reconhecido pelos Estados Unidos como o presidente eleito da Venezuela.

Além dos distúrbios políticos, o país enfrenta escassez generalizada de alimentos.

Fonte