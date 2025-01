Dia Comemorativo, Mattarella em Auschwitz por 80 anos de campo de libertação

14:26

“Lembramos que o passado maligno continua sendo a tarefa básica, enquanto criava nosso presente e dando a forma do nosso futuro”: é importante não apenas lembrar o passado “, mas usá -lo para inspirar e” melhor para as gerações futuras. “Esta continua sendo a tarefa sagrada de todos nós.” O rei Carlo, o primeiro monarca britânico a ir a Auschwitz, enfatizou -o, em sua intervenção na quarta -feira da comunidade judaica em Cracóvia antes de se lembrar da libertação do campo de concentração por 80 anos.

“Ainda há muito trabalho”, acrescentou sublinhamento – Sky News – que “estar na Polônia no dia da memória é um momento ao mesmo tempo triste e sagrado: é o momento em que lembramos das profundezas em que ele pode afundar a humanidade Quando isso permite que você prospere o mal, ignorado por muito tempo do mundo ”. Carlo então se lembrou da Lily Ebert sobrevivente, que morreu em outubro do ano passado e disse que ela e os outros sobreviventes “nos ensinaram a apreciar nossa liberdade de desafiar preconceitos e nunca permanecerem espectadores passivos diante da violência e do ódio”.