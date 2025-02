Dia da Internet mais seguro, 40% dos meninos italianos têm medo de falsificações criadas por IA

Na ocasião Dia da Internet mais seguro 2025Assim, Telefone azzurro Ele organizou dois eventos dedicados ao impacto da inteligência digital e artificial em menores. Acadêmicos, instituições, empresas de tecnologia e especialistas discutirão oportunidades e riscos e apresentarão dados exclusivos e soluções específicas para a proteção de crianças e adolescentes on -line.

10 de fevereiro em Milão El ‘11 de fevereiro em Roma. Dois dias de comparação em segurança online, digital e IA

Broadcast Live 11 de fevereiro (manhã)

https://www.youtube.com/watch?v=9aa72ker90

Broadcast Live 11 de fevereiro (tarde)

https://www.youtube.com/watch?v=scwvpzpnbls

Transmissão ao vivo em 10 de fevereiro

https://www.youtube.com/watch?v=AQF3NC-I-T

40% das crianças italianas estão preocupadas com o falso conteúdo da IA ​​criada



Por ocasião de um dia mais seguro da Internet amanhã 11 de fevereiro apresentou os resultados de Azzurro e BVA-doxa da nova investigação do uso de meninos digitais. Uma das principais preocupações está associada à espalhamento das ferramentas de inteligência artificial. De fato, 40% dos entrevistados têm medo de que o conteúdo falso da IA ​​gerada possa causar danos às suas relações sociais, espalhar fotos e vídeos on -line, mas de um alto nível de verdade. Como a pesquisa se assemelha, os deepfakes são uma das ameaças mais preocupantes relacionadas à IA.

Entre os argumentos para os quais os meninos afirmam ter mais informações, precisam se defender, estão as mensagens falsas (40%), seguidas pela privacidade e dados pessoais (34%), cyberbullying (32%) e adaptação (31%). A alta exposição às mídias sociais torna os jovens particularmente vulneráveis ​​à desinformação, pressionando -os a procurar ferramentas que os reconheçam e as contrastem. “As plataformas também devem promover essa mudança e privilegiadas para crianças frias e adolescentes em comparação com os interesses comerciais e apoiar a educação digital para os mais jovens e pais e professores”, disse Ernesto Caffo, presidente da Azzurro. Exatamente a cooperação entre pais, professores e crianças pode representar uma estratégia eficaz para melhorar a segurança e a privacidade on -line.

Como a investigação enfatizava, meninos e meninas declaram que, se fossem vítimas de violência sexual on -line, eles o denunciariam aos pais (76%), apenas 40% à polícia e 14% dos amigos. Quase todo mundo sinalizaria um conteúdo on-line potencialmente prejudicial ou ilegal em outros menores (98%-99%) e mais de 70%diria aos pais

Reprodução reservada © Copyright ANSA