Dia da República 2025: Raj Bhavan abre ao público nos dias 26 e 27 de janeiro

As portas de Raj Bhavan, a residência oficial do governador, em Bengaluru, foram abertas ao público no domingo e segunda -feira (26 e 27 de janeiro de 2025). As portas estarão abertas das 18h às 19h30, como parte de 76th Celebrações do Dia da República.

Segundo um comunicado Raj Bhavan, o público pode entrar nas instalações da porta principal. Eles devem carregar um cartão Aadhar ou qualquer cartão de identidade do governo com fotografia.

Ele disse que não haverá espaço de estacionamento dentro das instalações de Raj Bhavan, e aqueles que procuram entrada não podem transportar câmera, sacolas, mantimentos e outros equipamentos.