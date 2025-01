Dia da República: o filho do comandante do desfile liderará a cavalaria de 61 anos, contingente na estrada Kartavya

Quando o jovem tenente Ahaan Kumare lidera o contingente da icônica Cavalaria 61 nas celebrações do 76º dia da República aqui em Kartavya Path no domingo (26 de janeiro de 2025), o neto de um veterano de guerra seguirá literalmente os passos de seus passos de seus Pai, que será o comandante do desfile.

Montado em seu cavalo ‘Ranveer’, uma raça hannoveriana, o oficial de 25 anos liderará o contingente de cavalaria que tem sido um elemento excepcional no desfile do Dia da República desde o seu início.

Esse contingente é o principal contingente das forças armadas no desfile cerimonial.

Antes do grande dia, o tenente Kumar falou com Pti sobre sua estréia no desfile e realizar o legado de sua família.

“Eu sou um oficial de terceira geração, e meu pai, ele é o Cog, na área de Délhi, chega o desfile. Meu avô paterno (servido na guerra de 1965) e meu avô materno (servido nas guerras de 1965 e 1971) , ambos estavam no exército, e eu sempre os vi como modelos a seguir e continuei o legado da família juntando -se ao exército “, disse ele. Pti.

O tenente -general Bhavnish Kumar, oficial geral da região de Délhi, será o comandante do desfile.

O tenente Kumar disse que é, portanto, uma “dupla honra” liderar o contingente da cavalaria 61 no desfile do Dia da República que será chefiado por seu pai.

Criado em 1953, a Cavalaria 61, baseada em Jaipur, foi criada após a fusão de unidades de seis forças estatais reais antigas, incluindo Mysore Lancers, Jodhpur Lancers e Gwalior Lancers.

“Pela primeira vez, participei deste desfile. É claro que as pessoas esperam esse contingente e, consequentemente, também fazemos os preparativos”, disse ele.

O tenente -comandante Saahil Ahluwalia, um oficial marinho de segunda geração, que atualmente serve em Ins Mysore em Visakhapatnam, também participará pela primeira vez no desfile do Dia da República, mas esse desfile será especial para ele.

“É uma honra única para mim seguir os degraus de meu pai, que em 1991 também fazia parte do contingente naval no desfile daquele ano como comandante de esquadrão”, disse ele. Pti.

No desfile de 2025, o tenente -comandante Ahluwalia terá três comandantes de esquadrão atrás dele: o tenente -comandante Indresh Choudhary, tenente -comandante Kajal a Bharani e o tenente Devinder Kumar, que por sua vez liderará um contingente naval de 144 membros jovens que eles deixarão o ombro.

Quando perguntado se os fatores de corte e outros fatores de Délhi foram um desafio durante os ensaios, o comandante contingente naval disse que a ocasião faz com que todas as limitações esqueçam.

“Quando você marchou pela estrada Kartavya e vê a porta da Índia, não importa o quão cansado você esteja ou como sem fôlego você é, basta olhar para a porta da Índia faz com que tudo o que desapareça e o leva a dar outro passo. Dê tudo “, disse o oficial orgulhoso.

O frio, diz ele, dura apenas até chegarmos a Vijay Chowk e Kartavya Path. Uma vez lá, a atmosfera, o entusiasmo, os contingentes, “para ver nossos próprios homens, o frio é algo que nem aparece na imagem”, disse o tenente -comandante Ahluwalia, um oficial da Marinha há cerca de nove anos.

A mensagem do comandante contingente naval aos jovens era aquela vida, qualquer que seja o escopo em que se escolha sua profissão, “dará uma mistura de desafios, oportunidades e coisas boas”.

“Mas uma coisa sobre ingressar na Marinha e a força é que você está fazendo algo muito maior do que sua própria satisfação e seus objetivos. Você está servindo uma causa maior e sua nação. Então, acho que isso domina tudo. E, se alguém Pode motivá -lo, nada pode impedir “, disse ele.

O capitão Ritika Khareta liderará o contingente do corpo do sinal

O capitão Ritika Khareta, 25, que chefiará um contingente do Corpo de Transmissões, também fará sua estréia no desfile.

“Sinto -me honrado e privilegiado por ter tido essa oportunidade. Sinto -me abençoado. No momento em que entro na estrada Kartavya com os homens atrás de mim, gritando slogans de nosso regimento, com pleno entusiasmo e alegria, nos sentimos muito animados por estarmos capazes de marchar ao longo da estrada Kartavya para cumprimentar nosso comandante supremo “, disse ele Pti Em 23 de janeiro, logo após o ensaio geral do desfile.

O oficial, que liderará um contingente exclusivamente masculino, disse que sentiu como se estivesse seguindo os passos da então capitão Tania Shergill, do órgão de transmissões, a quarta geração para servir no exército, que liderou um grupo exclusivamente masculino. Contingente masculino no desfile do dia da República 2020.

Quando perguntado se ele era o primeiro em sua família a servir nas forças armadas, disse o policial, originalmente de Delhi, que seu pai está na polícia de Délhi e sua mãe é professora de escola pública.

“Eu sou o primeiro oficial de família. Meu grande e -acumulado foi o capitão honorário … ele também recebeu o prêmio de 3 granadadores Shaurya Chakra”, disse a mulher oficial.

O capitão Ashish Rana liderará o contingente de imprudente

Completando o alinhamento cerimonial estará o capitão Ashish Rana, que liderará um contingente imprudente do corpo do sinal com o capitão Dimple Singh Bhati, o segundo em fila.

O capitão Rana, que também estava na posição de liderança sobre o contingente em 2023, disse que “todos instilamos a coragem” e este ano “uma tourada de bala” “pela primeira vez no caminho de Kartavya, como parte será feita como parte de O desfile do dia da República.

Além disso, o capitão Bhati cumprimentará o presidente de uma escada de 12 pés montada em uma motocicleta em movimento, que será um recorde, já que ele se tornará a primeira mulher oficial do Exército a fazê -lo.