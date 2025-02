Dias de nossas vidas elenco: Lista de cada novo ator que se junta em 2025

Curioso para saber quem está se juntando Dias de nossas vidas Em 2025? Com a chegada do ano novo, a lista de ópera bem -sucedida continua a crescer, com alguns novos agregados para adicionar mais especiarias e drama à história existente. A série geralmente segue a vida de casais que residem na cidade de Salem. Embora sejam seus problemas de família e relacionamento, eles também fazem todo o possível para enfrentar conflitos internos e novos desafios.

Aqui estão detalhes sobre os novos membros de nossas vidas.

Lista de cada ator e caráter que se junta aos dias de nossas vidas em 2025

Aqui estão todos os personagens que são novos em nossas vidas:

Derek Yates como Kerry Yermans:

Yates é um ator em ascensão que tem créditos populares em seu crédito, incluindo Minx e como eu conheci seu pai. Introduzido em 2024, apareceu inicialmente como um fã da coluna de Leo Stark, Lady Whistleblower. Unindo a equipe no mês passado, Kerry está envolvido em uma situação tensa entre Stark e Javi Hernández na narrativa atual. Suas tentativas de entrar na sala do LEO Hotel ameaçaram seu relacionamento com Javi.

Rachel Boyd como Sophia Choi:

Rachel Boyd, conhecida popularmente por seus papéis em Shazam! E os heróis renascidos, reapareceu no programa, este mês. Sua história se concentra principalmente em seu relacionamento romântico com Tate Black, o que a levou a engravidar. Ela continua a lidar com os desafios da gravidez na adolescência.

Finley Rose Slater como Rachel:

Rachel é filha de Brady e Kristen. Ela escapou da casa e planejou um plano para erradicar seu pai, o atual companheiro de Brady, Ava, de suas vidas para que todos pudessem viver felizes. Ela a sequestrou e traiu o pai para acreditar em seu parceiro, Ava, queria uma pausa de seu relacionamento.