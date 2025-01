Dias de nossas vidas: o que aconteceu com Bonnie Lockhart?

dias de nossas vidas continua a cativar os espectadores. Ele narra a jornada na montanha-russa das diferentes famílias que ficam na cidade de Salem. Os episódios recentes deram uma guinada chocante para Bonnie Lockhartinterpretada por Judi Evans. Como resultado, os fãs ficaram curiosos sobre o destino do personagem. Então, o que aconteceu com Bonnie Lockhart em Days of Our Lives?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o último drama em torno do personagem da novela.

O que aconteceu com Bonnie Lockhart em Days of Our Lives?

Bonnie Lockhart acabou caindo do elevador em Days of Our Lives. O recente episódio da série testemunhou uma virada trágica para o personagem. Bonnie, que estava andando pelo corredor do hospital olhando para o celular, caiu no poço do elevador (via centro de sabonete).

Alex fez o possível para salvá-la chamando seu nome, mas ela não prestou atenção nele, causando um acidente crítico. Bonnie fica ferida e cai na cama do hospital. Seu marido Justin e Alex tentam motivá-la, pois Bonnie também está emocionalmente afetada pelo acidente.

Jada tenta analisar a reviravolta chocante dos acontecimentos enquanto Justin fareja um rato. Ele inspeciona o elevador e suspeita que alguém está tentando prejudicar sua esposa. Um homem desconhecido também foi mostrado cruzando a foto de Bonnie com uma marca vermelha indicando os perigos que cercam esta última. Spoilers vazados no The Spectator levantam ainda mais preocupações quando Jada percebe que tem um mistério criminal para resolver.

Como os fãs sabem, a vida de Bonnie não tem sido fácil na série. Anos atrás, ela foi presa após assumir a culpa pelo assassinato abusivo de David, que foi morto por sua filha Mimi em legítima defesa.

No entanto, ela escapou da prisão e voltou com uma criança que alegou ser dela e de Lucas, mas mais tarde foi revelado que a criança era de Mimi e Rex. Bonnie voltou à prisão para cumprir sua sentença e foi libertada em 2019.

Dados seus altos e baixos na série, os fãs ficaram preocupados com o personagem. Será interessante ver quem será o cérebro por trás do recente acidente de elevador.