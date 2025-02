Dias de nossas vidas: Por que os fãs de Dool pensam (spoiler) poderiam adotar o bebê de Sophia e Tate?

Sophia e Tate estão prontos para se tornar jovens pais em Dias de nossas vidasNo entanto, eles não têm intenção de manter o bebê. Eles decidiram colocar seu filho para adoção contra a mãe de Sophia, os desejos de Amy. Atualmente, os dois estão encontrando pais adequados para o recém -nascido, que fornecerão atenção e atenção necessárias. A última prévia sugere que eles já encontraram um casal adequado para adotar seu bebê, mas quem são eles?

Aqui estão os detalhes da situação atual de Sophia e Tate nos dias de nossas vidas e os possíveis pais adotivos do seu bebê.

Chanel e Johnny adotarão o bebê de Sophia e Tate nos dias de nossas vidas?

Na última prévia, Chanel e Johnny sugerem Sophia e Tate se pudessem adotar seu bebê.

O primo de Tate, Johnny e sua esposa Chanel, há muito que desejam ter um filho em suas vidas. No entanto, seus sonhos quebraram quando ele experimentou um aborto espontâneo. Enquanto Johnny e Chanel ainda estão atingidos pela tragédia, eles também esperam continuar tentando fazer outro bebê. No entanto, o última visão anterior Indica que a dupla descobre que eles não podem conceber, deixando -os devastados.

Veja a última visão anterior dos dias de nossas vidas abaixo:

No entanto, Johnny e Chanel não perdem a esperança e vão para Sophia e Tate, proporcionando -lhes uma solução para a adoção de seu bebê. O outro casal que supostamente adotaria seu bebê aparentemente renunciou, deixando a jovem dupla para encontrar novas opções. No entanto, o próximo episódio testemunhará Chanel com Johnny ao seu lado. Então ele fará a pergunta chocante: “O que acontece se adotarmos seu bebê?”

Se Sophia e Tate se prepararem para desistir de seu bebê, os desejos de Chanel e Johnny de ter um seriam cumpridos. No entanto, os problemas poderiam surgir em breve quando Amy descobrir o plano de adoção. Potencialmente, uma batalha de custódia poderia começar, querendo que a criança retorne. Isso ocorre porque Amy já é contra a idéia de adoção. No entanto, Sophia e Tate ainda vão contra sua vontade, pois sabem que se tornarão adultos quando a criança chegar.

Além disso, a curta prévia apresenta Holly e Tate participando de uma celebração do fumo no Dia dos Namorados. No entanto, Doug interrompe e confessa seu amor por ela, adicionando tensões ao possível triângulo amoroso.