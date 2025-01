Dibrugarh será a segunda capital de Assam: acusação de CM de Biswa Sarma

O ministro principal de Sue Biswa Sarma durante as celebrações do 76º dia da República, em Dibrugarh. | Crédito da foto: eu

Guwahati

Dibrugarh, o centro da era britânica de chá, petróleo e comércio de carbono, será a segunda capital de Assam e o esporte de um complexo de assembléia até 2027, disse domingo (26 de janeiro de 2025).

Indo a um programa do Dia da República na cidade de Assam, a cerca de 470 km a leste de Guwahati, anunciou planos semelhantes para outras duas cidades do estado: Tezpur e Silchar.

“Enquanto a cidade de Tezpur, do Centro-Norte de Assam, abrigará um Raj Bhavan e emergirá como capital cultural do estado, a cidade de Silchar, no sul de Assam, abrigará um mini-secretariado e o cargo de secretário principal, “Ele disse.

“Estamos desenvolvendo infraestrutura para transformar essas três cidades em cidades”, disse Sarma, anunciando também planos de criar um departamento de startups para reconhecer a “espinha dorsal do renascimento econômico de um novo Assam”.

Leia também: Parade do Dia da República: Principais convidados organizados indianos

Ele disse que as obras de construção de um prédio permanente em Dibrugarh começariam em 25 de janeiro de 2026. “Uma sessão da Assembléia ocorrerá em Dibrugarh todos os anos desde 2027”, acrescentou.

O ministro principal, que voou para Dibrugarh no sábado (25 de janeiro de 2025) do Japão, onde se encontrou com potenciais investidores antes da cúpula de vantagem de Assam em fevereiro, disse que as iniciativas do governo do estado incluem fazer o xadrez fazer parte do currículo escolar e um reverso. do novo plano de pensão.

“Os funcionários cujo processo de recrutamento começaram antes de 2005, mas concluídos mais tarde serão transferidos para o antigo plano de pensão”, disse ele.

Dirija contra o casamento infantil

Na véspera do dia da República, o governador de Assam, Lakshman Prasad Acharya, disse que a campanha de tolerância zero do governo do estado em relação a narcóticos levou ao registro de 10.700 casos sob a lei de narcóticos e substâncias psicotrópicas e a parada de 17.000 traficantes de drogas em 2024.

“Devido a esforços constantes, o crime contra as mulheres também foi drasticamente reduzido para 5.173 casos em 2024 de 12.070 casos em 2023”, disse ele, elogiando a polícia de Assam por seu impulso contra o casamento infantil.

Ao afirmar que 6.361 casos em relação aos casamentos das crianças foram registrados até 2024, o governador disse que 695 traficantes de pessoas foram presos e que cerca de 900 vítimas foram resgatadas nos últimos 12 meses.

Ele também disse que Assam, um dos primeiros estados a integrar os objetivos do desenvolvimento sustentável em seus planos de desenvolvimento, melhorou constantemente para passar de um “candidato” para um “favorito” no índice indiano de ODS. “Assam alcançou sua meta para o objetivo 7 (energia acessível e limpa) com a maior pontuação de 100 no país”, disse ele.

O governador também disse que o produto interno bruto do estado de Assam cresceu a uma taxa média de 13,33% no ano fiscal de 2023-24 em comparação com a média nacional de 9,6%.

Em Shillong, governador de Meghalaya, Chandrashekhar H. Vijayashankar, destacou os esforços para proteger a terra, a água e a vegetação do estado da ameaça que representa o crescimento da população, o mau gerenciamento de recursos e as mudanças climáticas.

“A Green Meghalaya, o maior pagamento da Índia para o Programa de Serviços do Ecossistema, está sendo implementado no Estado, para que as comunidades sejam incentivadas a proteger a floresta. Uma quantia de ₹ 48,3 milhões de rúpias foi desembolsada para comunidades em todo o estado para proteger 51.200 hectares da floresta ”, disse ele.

Ele acrescentou que outros 50.000 hectares seriam cobertos pelo esquema em 2025.