Dicas para economizar sobre o uso de cilindros de gás por até 1,5 meses, garantidos!

Yakarta, vivo -Cooking é uma parte importante da vida cotidiana em casa. No entanto, sem perceber, o uso de cilindros excessivos de gás pode drenar os estatutos.

Uma das causas do desperdício de gás é uma técnica de cozimento ineficiente, como o uso de fogo que é muito grande.

O chef Vera Kayami, conhecido pela conta do Instagram @studiobymrkitchen, compartilha truques efetivos para economizar no uso de cilindros de gás. Segundo ele, a regulamentação do fogo adequado quando o cozimento pode ter um efeito importante no consumo de gás. Vera até declarou que, com a técnica correta, um cilindro de gás pode durar até 1,5 meses!

“Todos os dias caldo de osso (caldo de osso) com um cilindro de gás. Toda vez que cozinho, posso usar 45 litros de gás e cozinhar às 18-36 horas. Dessa forma, um cilindro a gás pode durar até 1, 5 meses, “Explicou o chef Vera.

 Ilustração de 3 kg de GLPG Gas Agent

Curioso, quais são as dicas que você pode aplicar em casa? Aqui estão algumas maneiras de salvar o uso do gás que você pode tentar!

1. Use o fogo em um pequeno

O uso de incêndios grandes não apenas residem gás, mas também pode fazer ingredientes alimentares com rapidez ou uniformemente estabelecidos. Em vez disso, use fogo médio ou pequeno para que o gás usado seja mais eficiente e os alimentos permaneçam perfeitamente cozidos.

2. Reduz grande uso de incêndio

Cozinhar em grande calor parece rápido, mas isso também significa desperdício de gás. Em vez disso, ajuste o tamanho do fogo ao tipo de cozinha que você está cozinhando. Por exemplo, para os pratos que levam muito tempo, basta usar baixo.

3. Selecione o cilindro de gás correto

A escolha de um cilindro de gás que se adapta às necessidades de cozimento doméstico também pode ajudar a eficiência. Não permite que você escolha o tamanho do tubo que é muito grande ou pequeno para suas necessidades. Verifique se o tamanho do cilindro de gás coincide com a intensidade de cozinhar em casa.

4. O aquecimento exato

Antes de começar a cozinhar, verifique se a panela ou a panela está em uma condição bastante quente. Isso ajuda o processo de cozimento a se tornar mais rápido e o gás usado é mais eficiente. Se você começar a cozinhar com uma panela fria, o gás será mais usado para atingir a temperatura desejada.

5. cozinhe com eficiência

O uso de utensílios de cozinha apropriados também pode ajudar a economizar gás. Sans ou panela de espessura tendem a ser quentes mais rápidas e uniformes, portanto o processo de cozimento é mais eficiente. Evite abrir a tampa da panela com muita frequência, porque isso pode fazer o calor desaparecer e forçá -lo a usar mais gás.