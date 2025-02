Dicas para Enzy Storia e Ibnu Jamil para começar a correr até que você possa perder peso

Yakarta, vivo – Após essa pandemia, a conscientização do público para começar a se exercitar está aumentando. Com o exercício ativo, você pode ter um impacto em nossa saúde no futuro.

Infelizmente, porém, somos alguns de nós que finalmente ficam com preguiça de se exercitar após uma lesão. Geralmente, o incidente ocorre naqueles que começam a olhar.

Então, quais são as dicas para quem começa a procurar? Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Nesse sentido, Ibnu Jamil e Enzy Storia compartilham conselhos para iniciantes que desejam administrar esportes para evitar lesões e podem obter benefícios à saúde, incluindo perda de peso. Ibnu Jamil explica o entendimento de sua própria capacidade corporal.

 Ibnu Jamil, foto: Isra Berlian

“Os objetivos nunca são acelerados, mas priorizam mais de acordo com a capacidade de cada corpo o mais forte possível, eles não são forçados”. Ele disse no lançamento da mais recente coleção Uniqlo Spring/Sumee 2025 em Senayan City, Central Yakarta, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Além disso, a Ibnu Jamil também revelou que as pessoas não precisam estar ocupadas procurando um relógio inteligente para se exercitar para monitorar as condições de saúde. Porque podemos descobrir a condição de nossos próprios corpos.

“Para aqueles que não têm um relógio ou aplicação inteligente no dispositivo de medição, a medida mais fácil da nossa respiração. Se estamos lutando, isso significa velocidade ou isso significa muito forçado. Mas há uma sessão de treinamento de velocidade para aumentar nossa velocidade, Mas existem suas próprias sessões. disse.

A IBNU também aconselhou aqueles que se concentraram em correr para o treinamento de força. Existem vários tipos de exercícios de força que podem ser feitos em casa, como ioga e agachamentos.

 Ibnu Jamil (à direita) e Enzy Storia (à esquerda), foto: Isra Diamonds

Além disso, também é importante usar roupas confortáveis. Não deixe as roupas erradas e encerrar as coisas que são menos agradáveis.

“As roupas devem ser confortáveis, eu costumava usar roupas esportivas e continuar correndo. Correr é um movimento que as repetições são repetidas e podem rasgar. Escolha roupas seguras que não causam ferimentos”. Explicado.

Enquanto isso, a Enzy Storia também fornece conselhos para aqueles que começam a se exercitar. O primeiro passo a ser feito é caminhar. Caminhar, ele disse, também pode ajudar a queimar mais calorias.

“A partir da diutinina em andamento, porque algo que finalmente é forçado se torna um hábito. A pé, perseguindo passos também. Se tivermos menos de 130 freqüência cardíaca, mais queimaduras de gordura. Para mulheres que desejam perda de perda de gordura, a perda de peso é muito Boa caminhada. disse.

Enzy explicou que, quando a força for formada e mantida, o nível esportivo pode ser aumentado para correr.

“Quando nossa resistência está acordada, queremos tentar, a prática do ritmo de todos os tipos é mais fácil. Às vezes, as pessoas gostam de ambicios Finalmente corre devagar. disse.