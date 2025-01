Difícil de fazer gols, Indra Sjafri vai melhorar as deficiências da seleção sub-20 da Indonésia em um terço da defesa adversária

Sidoarjo, Vivo – A seleção sub-20 da Indonésia sofreu uma derrota por 1 a 0 para a seleção jordaniana na primeira partida da série 2025 Mandiri U20 Challenge, no Estádio Gelora Delta Sidoarjo, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Garuda Muda parecia estar lutando desmontar a defesa adversária apesar de vencer o número de jogadores do primeiro turno após o goleiro após o goleiro após o goleiro Jordan no cartão vermelho.

Leia também: Mais popular: o meio-campista do Feyenoord é naturalizado pela seleção indonésia, Persib Gilas Arema FC

O técnico da seleção sub-20, Indra Sjafri, disse que seu time foi curto quando estava em um terço da defesa adversária. Os jogadores nem sempre aproveitam a oportunidade para se tornarem alvos. Portanto, a Indra corrigirá estas deficiências.

“No geral, deve haver melhorias em um terço dos jogos do adversário na forma de desmantelar a defesa do adversário”, disse Indra após a partida.

Leia também: O ex-técnico da seleção indonésia convocou três figuras adequadas para se tornarem adjuntos de Patrick Kluivert

 Jogador da seleção sub-20 da Indonésia

Porém, segundo Indra, na primeira rodada da jogada de sua equipe, conforme desejado. Eles podem jogar na retaguarda progressivamente. E a mentalidade do jogador também não diminuiu, apesar de Welber não ter conseguido marcar o pênalti.

Leia também: Mandiri U20 Challenge Series: A seleção sub-20 da Indonésia perdeu por 1 a 0 para a Jordânia na partida de abertura

Indra admitiu que estava tentando armar uma armação. Leva tempo e a composição certa de jogadores para jogar.

“Tentaremos uma nova composição no segundo jogo”, disse Indra.

Enquanto isso, o meio-campista da seleção sub-20, Toni Firmansyah, disse que seus colegas trabalharam muito. Mas os resultados não são bons.

“É claro que avaliaremos”, disse ele.

Quanto à colocação das posições de jogo na partida, Toni está pronto para se posicionar em qualquer lugar. Como jogador profissional, o meio-campista do Persebaya também terá um comportamento profissional.