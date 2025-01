Dificuldade para dormir e micção frequente: Aqui estão 10 sinais de insuficiência renal que muitas vezes passam despercebidos

VIVA – A insuficiência renal ocorre quando os órgãos renais não conseguem funcionar como deveriam. Na verdade, os rins são um dos órgãos mais importantes do corpo humano que funcionam para filtrar resíduos, controlar os níveis de água no corpo e controlar a pressão arterial.

Mas quando os rins não conseguem funcionar de forma ideal, toxinas e fluidos perigosos podem acumular-se no corpo, causando complicações de doenças mais perigosas e até a morte.

A insuficiência renal causou a morte do advogado Alvin Lim. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Alvin Lim apresentou insuficiência renal em estágio 5, o que reduziu ainda mais suas chances de sobrevivência. Embora fizesse diálise regularmente, no final a vida do advogado não pôde ser salva.

 O Serviço Provincial de Saúde DKI Jacarta (Dinkes) confirmou que há 60 crianças em tratamento de insuficiência renal no Hospital Geral Central Nacional (RSCM) em Cipto Mangunkusumo.

Por isso, é importante conhecer os sinais de insuficiência renal que podem passar despercebidos. A seguir estão 10 sinais de insuficiência renal, conforme relatado por Fundação Nacional do Rim.

Falta de energia ou dificuldade de concentração

Um declínio severo na função renal pode causar um acúmulo de toxinas e impurezas no sangue. Esta condição pode eventualmente fazer com que as pessoas se sintam cansadas ou fracas e tenham dificuldade de concentração.

Outra complicação da doença renal é a anemia, que pode causar fraqueza e fadiga.

dificuldade para dormir

Quando os rins não conseguem filtrar adequadamente, as toxinas permanecem no sangue e não saem do corpo pela urina. Isso pode dificultar o sono das pessoas.

Existe também uma ligação entre obesidade e doença renal crónica, e a apneia do sono é mais comum em pessoas com doença renal, em comparação com as pessoas em geral.

Pele seca e com coceira

Rins saudáveis ​​desempenham muitas funções importantes. Os rins removem os resíduos e o excesso de líquidos do corpo de uma pessoa, ajudam a produzir glóbulos vermelhos, mantêm os ossos fortes e trabalham para manter a quantidade certa de minerais no sangue.

A pele seca e com coceira pode ser um sinal de doença mineral e óssea que geralmente acompanha a doença renal avançada ou quando os rins não conseguem mais manter o equilíbrio de minerais e nutrientes no sangue.

Urinar com mais frequência

Se você sentir necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, isso pode ser um sinal de doença renal. Danos aos filtros renais podem causar aumento da vontade de urinar.

Urina com sangue

Os rins saudáveis ​​normalmente mantêm as células sanguíneas no corpo enquanto filtram os resíduos do sangue para produzir urina, mas quando os filtros renais são danificados, essas células sanguíneas podem começar a “vazar” para a urina.

Além de indicar doença renal, o sangue na urina pode ser uma indicação de tumor, cálculos renais ou infecção.

urina espumosa

O excesso de bolhas na urina, principalmente aquelas que requerem enxágue várias vezes antes de desaparecerem, indicam a presença de proteínas na urina.

Essa espuma pode ser parecida com a que você vê ao mexer os ovos, porque a proteína comumente encontrada na urina, a albumina, é a mesma encontrada nos ovos.

Inchaço persistente ao redor dos olhos.

A função renal prejudicada pode causar inchaço natural ao redor da área dos olhos. Isso acontece porque os rins perdem proteínas no sangue, causando inchaço em diversas áreas do corpo, inclusive nos olhos.

Tornozelos e pés inchados

A diminuição da função renal pode causar retenção de sódio (sal), causando inchaço nos pés e tornozelos.

O inchaço nas extremidades inferiores também pode ser um sinal de doença cardíaca, doença hepática e problemas crônicos nas veias das pernas.

falta de apetite

Este é um sintoma muito comum quando o corpo responde a uma doença, mas o acúmulo de toxinas devido à redução da função renal pode ser uma das causas.

cãibras musculares

O desequilíbrio eletrolítico pode ser devido ao comprometimento da função renal. Por exemplo, níveis baixos de cálcio e fósforo que não são bem controlados podem causar cãibras musculares.