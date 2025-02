Dileep Srivastava, diretor da Bumi Resources morreu aos 72 anos de idade

Yakarta, vivo – Dileep Srivastava, diretor de secretário independente e corporativo da PT Bumi Resources TBK (Bumi) morreu. Dileep morreu em Nova Délhi na Índia no sábado de manhã, 8 de fevereiro de 2025.

A triste notícia foi transmitida na declaração oficial da terra. Dileep morreu aos 72 anos.

“Representamos o PT Bumi Resources Tbk. (A Companhia) deseja que ele tenha escrito a declaração oficial da Terra citada no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Diretor corporativo e secretário da Bumi, Dileep Srivastava Foto: Viva/Mohammad Yudha Prasetya

A procissão de cremação ocorreu ontem à tarde em Nova Délhi, Índia. Sabia -se que o homem que nasceu em 27 de outubro de 1952 se juntou ao grupo Bakrie em 1997.

“Espero descansar em paz e a família esquerda recebe força e paciência”, disse Earth.

Perfil

A Dileep atua em décadas na Bakrie Group Company. Ele ingressou no grupo Bakrie em 1997 e ocupou uma série de posições importantes.

Ele atuou como diretor da PT Bakrie & Brothers TBK (BNBR) no período 2008-2010, então diretor da PT Trans-Bakrie para o período 1998-2004, e o vice-presidente IR, Desenvolvimento Comercial, Planejamento Estratégico para o período 2004-2006 Para Pt Bakrie & Brothers Holding, incluindo Pt Bakrie Telecom Tbk.

Antes de ingressar no grupo Bakrie, Dileep havia sido diretor executivo da PT Kalindo Deka Griya, que era de propriedade da Kadin Indonesia Tower por dois anos desde 1995

A Dileep atua como secretária corporativa Bumi Resources desde 2007 e também atua como membro do Comitê Ambiental, Social e do Governo (ESG) (ESG) do PT Bumi Resources TBK desde 2021.