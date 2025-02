Dinar Candy revela experiência em relacionamento tóxico com Koh Apex: Não acredite que os meninos amam atentados

Yakarta, Viva – A relação entre Dinar Candy e Arfandi Sueilo, também conhecida como Koh Apex, parece ter sido o limite. Cortado no relacionamento tóxico, a seção de DJ revelou que o sacrifício foi respondido pelo tratamento maligno pelo empresário de Jambi.

Leia também: Especialista psiquiátrico: crianças que também desejam agradar outras pessoas devem ser tratadas

No podcast com Ashanty, Dinar Candy disse que houve muitas perdas financeiras durante a nomeação do Apex Koh. Ele também experimentou violência verbal que o fez magoar.

Infelizmente, também foram construídas palavras difíceis da família Koh Apeh. A ferida é uma forte razão pela qual o Dinar Candy desaparece do pai de dois filhos.

Leia também: Kiano e Kenzo experimentaram traumatizados em Paula Verhoeven, o vídeo armazenado por Baim Wong se tornou um teste forte

“Pain Bun. Ele estava doente de dizer abruptamente, doente com sua família”, disse Dinar Candy a Ashanty citado pelo YouTube Chating ASIX no domingo, 2 de fevereiro de 2025.



Leia também: Aparecendo primeiro após o viral, Gus Miftah: se eu me servir café, eu bebo, se meu chá de gelo estiver traumatizado!

A mulher de 30 anos disse que alguns homens se aproximaram dela, mas Dinar Candy não podia abrir seu coração. Ele ainda estava traumatizado e tinha um grande medo de que o homem o estivesse machucando como Koh Apex.

“Estou traumatizado por ter um menino, tenho medo de que o coque. Receio que a pessoa não esteja certa. Tenho medo de ser restrito, tenho medo de me machucar de novo, eu “Estou cansado”, acrescentou Dinar Candy.

Não apenas o trauma, o mau tratamento do Apex Koh o afetou para ficar mais deprimido e não excitado. O mago de Dinar também percebeu a mudança na atitude do artista, especialmente quando ele estava no palco.

“Meu assistente está olhando para mim não tudo. Normalmente, quando o programa cumprimentou a todos, então eu mostro como pegar dinheiro para continuar em casa, sem expressão. Sim, a vida não está viva”, disse Dinar.

Ashanty fez a mesma coisa que sentiu a diferença com a figura atual do Dinar Candy. Os gestos de DJs sexy são como alguém que se cala e fica em silêncio.

Dinar concordou com as palavras de Ashanty e seu assistente que atualmente era muito silêncio e não apaixonado como antes. A mudança foi sentida quando ele viu a carga novamente em suas redes sociais pessoais que o mostraram com um mais rápido e mais entusiasmado.

Eu não quero que nenhuma outra mulher seja vítima de atentados ao amor, os doces dos dinares alertam as mulheres que não acreditam facilmente em homens que deveriam saber. Especialmente no homem, parece muito amoroso porque é realmente uma armadilha.

“Eu apenas perguntei a uma mulher lá fora, um estágio de palco ou não sendo tentado por um garoto que acabou de se conhecer e atrair. Além disso, eu amo que ela pareça realmente apaixonada por você”, disse Dinar Candy.

Além disso, Dinar disse que não seria vingado por causa do mau tratamento do Koh Apex. Ele também não pretendia desmontar o que havia sido experimentado até agora e optou por entregá -lo a Deus. Embora ele tenha sido enganado, Dinar está agradecido por sempre haver uma fortuna para atender às necessidades de sua vida.

“Deixe Deus responder. Até agora, eu até peguei o dinheiro, quando acabei, mas a fortuna para comer estava lá, apesar do fato de eu estar em um estado como esse”, disse ele.