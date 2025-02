Diretor assistente da escola do governo preso por agredir sexualmente os alunos no distrito de Pudukottai

Um diretor assistente de 58 anos de uma escola secundária do governo no bloco de Arimalm, no distrito de Pudukottai, foi preso na segunda -feira (18 de fevereiro de 2025) sob a lei do POCSO por posições de agredir sexualmente alguns alunos da escola.

A prisão foi realizada após uma investigação realizada pelo Oficial de Proteção à Criança do Distrito e pelo oficial de bem -estar social do distrito na segunda -feira, agindo com as queixas das meninas afetadas.

O cargo contra o diretor assistente era que ele desfrutava do crime há quase dois meses, disseram fontes oficiais. Após a investigação dos dois funcionários, uma denúncia foi apresentada por uma assistente social da unidade de proteção infantil do distrito, Pudukottai e o diretor assistente foram presos.

Tirumayam Todas as mulheres da polícia registraram um caso contra o diretor assistente nos termos das seções 9 (f) e 10 da lei do POCSO e sob a seção 75 da Lei da Justiça da Juventude (cuidados e proteção de crianças), disseram fontes policiais.