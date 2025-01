Diretor brutalista emite declaração sobre o uso de IA no filme

Depois de ganhar com sucesso três prêmios importantes no recente Globo de Ouro, o drama de época da A24 O brutalista Atualmente, está enfrentando alguma reação negativa devido ao uso de IA. Foi revelado que a equipe criativa usou ferramentas de inteligência artificial do especialista ucraniano Respeecher para melhorar o diálogo húngaro das estrelas principais Adrien Brody e Felicity Jones no filme.

The Brutalist foi dirigido por Brady Corbet, que co-escreveu o roteiro com Mona Fastvoid. O elenco também inclui Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé e Alessandro Nivola. Foi produzido por Andrew Lauren, DJ Gugenheim, Brian Young, Andrew Morrison, Trevor Matthews e Nick Gordon.

O diretor brutalista Brady Corbet esclarece o uso de IA

Após a reação, Corbet emitiu oficialmente um comunicado para abordar o uso de IA no filme, revelando que a tecnologia só foi usada durante a edição do diálogo húngaro. Desde sua estreia nos cinemas, o filme recebeu a classificação Certified Fresh em tomate podre.

“As performances de Adrien e Felicity são completamente próprias. “Eles trabalharam durante meses com a treinadora de dialetos Tanera Marshall para aperfeiçoar seus sotaques”, explicou Corbet (via Prazo final). “A inovadora tecnologia Respeecher foi usada exclusivamente na edição de diálogos húngaros, especificamente para refinar certas vogais e letras para maior precisão. Nenhum idioma inglês foi alterado. Este foi um processo manual feito pela nossa equipe de som e pelo Respeecher na pós-produção. “O objetivo era preservar a autenticidade das performances de Adrien e Felicity em outro idioma, não substituí-las ou alterá-las, e fazê-lo com o máximo respeito pela arte.”

Sobre o uso de IA generativa para a sequência final do filme, ele esclareceu que todas as imagens dos edifícios mostradas foram desenhadas à mão por artistas. “Judy Becker e sua equipe não usaram IA para criar ou renderizar nenhum dos edifícios. “Todas as imagens foram desenhadas à mão por artistas”, acrescentou. “Para esclarecer, no vídeo memorial que aparece no fundo de uma cena, nossa equipe editorial criou imagens intencionalmente projetadas para parecerem representações digitais de baixa qualidade de cerca de 1980.”

Ele continuou: “The Brutalist é um filme sobre a complexidade humana, e cada aspecto de sua criação foi impulsionado pelo esforço humano, criatividade e colaboração. “Estamos extremamente orgulhosos de nossa equipe e do que eles realizaram aqui.”