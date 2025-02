Diretor da Virgin Radio Alex Benedetti morreu em Milão

Ele adorava música e rádio Alex Benedetti e o diretor da Virgin Radio morreram em seu rádio e jogou de seu escritório no sexto andar do prédio da Via Turati, onde o Rádio Mediasset, perto do Consulado Americano, em Milão.

Provavelmente foi uma hora do meio -dia, 13:00, um dia em que muitos colegas se mudaram para Sanremo no festival que estreia amanhã. E as notícias de sua morte violenta chegaram à cidade da Ligúria como um raio. A promotora Francesca Crupi abriu um conjunto de incitamento suicida para realizar a investigação necessária por agentes da polícia estadual e ordenar uma autópsia. A presença de uma carta com a qual Benedetti explicaria ao gesto, mas os amigos não serão confirmados na investigação, em particular supostos problemas econômicos nos quais Benedetti viria e quem costumava falar nos últimos tempos.

Não há dúvida sobre a tragédia que se tornou na parte interna do edifício via Turati. Em Sanrem, uma noite de gala foi planejada no Villa Nobel nesta noite, que deveria ser inaugurada com atividades de rádio mediafet no festival, um evento que deveria cantar na sociedade de corrida e gravação.

Originalmente de Udine, Benedetti começou sua carreira como DJ, quando tinha 13 anos no Charlie Disco em Lignano Sabiedo, onde ele pensava que era recordes, mas na verdade ele estava nas luzes. Longo de seu aprendizado.

Depois de se formar em Portogruara, Alex começou a unificar o trabalho no trabalho de rádio com o trabalho no rádio em 1994, entrou na rede da Radio Italia, onde Marco Biondi, que puxou o ranking da casa, nos subúrbios do programa noturno. Em 2007, ele desembarcou na Virgin Radio, como programador de música, depois se tornou responsável pela programação musical e, finalmente, em abril de 2019, diretor da Radio Rock.

Futebol apaixonado, Fórmula 1, Cinema, de Blade Runner e Video Games, com paixão por Sydney e pelo Sol é assim que foi descrito. “Hoje – ela escreveu Luco Viscodi Di RTL – é um daqueles dias que nunca deve começar, porque quando chegam, trazem histórias que nunca querem viver ou se lembrar. Há pessoas que entram na sua vida e deixam um sinal indelével, aquelas que você só pode amar incondicionalmente ”.

“Sempre me lembrarei de você porque o garoto determinado, apaixonado pela música e pelo rádio -escreva Ermanno Mainardi -dj panda -. Ele dedicou toda a sua vida à música e ao rádio e deixou uma lacuna irrestrita entre colegas e ouvintes “de muitas memórias da web.

