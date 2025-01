Diretor de chantagem com modo de monitoramento de fundos BOS, 3 funcionários da ONG Garuda Sakti presos em Palas

Palas, VIVA – Três pessoas da ONG Garuda Sakti Indonesia foram detidas pela polícia da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Padang Lawas (Palas). Três pessoas foram presas após extorquir o diretor do SMP Negeri 1 Sosa Julu, Palas Regency.

O método utilizado pelos perpetradores foi monitorar os fundos da Assistência Operacional Escolar (BOS).

Não aceitando as ações do perpetrador, a vítima, Diretor do SMP Negeri 1 Sosa Julu, Masitoh Hasibuan, apresentou um relatório à Polícia de Palas.

A polícia também foi designada para conduzir uma investigação sobre o caso de extorsão. Além disso, três autores foram presos: BTZ (48), AZ (54) e AL (47).

“Os perpetradores utilizaram o método de verificação da utilização dos fundos do BOS em 2023 e 2024 para pressionar a vítima a entregar o dinheiro. Depois, dirigiram-se à escola com o pretexto de verificar a realização dos fundos do BOS”, disse o chefe do BOS. Polícia de Padang Lawas. , AKBP Diari Astetika, em comunicado à imprensa, domingo, 19 de janeiro de 2025.

 Ilustração de algemas para criminosos.

Diari explicou que na sua acção os perpetradores ameaçaram tornar públicas as alegações de utilização inadequada dos fundos do BOS na escola se não lhes fosse dada uma certa quantia de dinheiro.

“Os autores usaram a ameaça de publicação como forma de pressionar o diretor da escola a entregar o dinheiro”, explicou Diari.

Além disso, as ações dos perpetradores tornaram-se mais imprudentes quando seguiram a vítima até ao Departamento de Educação e ao Banco do Norte de Sumatra. Os perpetradores e as vítimas finalmente se encontraram em um café no distrito de Barumun.

Lá, a vítima entregou IDR 2.950.000 em um envelope amarelo.

A Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Palas deslocou-se então ao local para proteger o grupo de perpetradores. Os três autores foram detidos quando tentavam sair do refeitório num Toyota Avanza preto com matrícula B 2599 SED.

A polícia também encontrou evidências na forma de um envelope amarelo contendo dinheiro de extorsão de 59 Rs 50.000 moedas. Depois, dois telefones celulares, bem como seis cartas de designação e cartões de imprensa.

“A polícia está investigando alegações de outros perpetradores e de mais de uma vítima”, disse ele.

Diari disse que o seu partido erradicará todas as formas de actos criminosos, especialmente aqueles que prejudicam a sociedade no sector da educação. Esses atos criminosos incluem chantagear o diretor da escola usando vários métodos.

“A polícia não tolerará atos de intimidação, especialmente aqueles cometidos contra professores”, disse ele.

Ele prometeu investigar minuciosamente este caso de extorsão. “Este caso será processado até a conclusão e o perpetrador será acusado nos termos do artigo 368 do Código Penal sobre extorsão”, explicou Diari.