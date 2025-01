Diretor de Ocean’s 14: Deadpool 2 oferece sequência para George Clooney e Brad Pitt

O diretor de Deadpool 2, David Leitch, estaria em negociações para dirigir Oceano 14o próximo capítulo da franquia de assalto favorita dos fãs.

De acordo com um novo relatório de Jeff Sneider do The InSneider, Leitch está em negociações para potencialmente dirigir o novo filme. Sneider observa que as coisas podem mudar com o passar do tempo, mas a sensação é de que Leitch acabará fechando o negócio e dirigindo o filme.

Além de estar por trás das câmeras em Deadpool 2, Leitch também dirigiu Atomic Blonde de 2017, Bullet Train de 2022 (que também contou com Brad Pitt) e foi codiretor não creditado de John Wick de 2014.

O que sabemos sobre Ocean’s 14?

Desde o ano passado, começaram a surgir rumores sobre a ocorrência do Ocean’s 14. Segundo reportagem do Prazo final“Momentum” estava crescendo em Ocean’s 14, e esperava-se que Clooney e Pitt retornassem. Na época, foi relatado que Edward Berger estava sendo considerado para dirigir o filme, mas as negociações fracassaram desde então.

Clooney já havia provocado que Ocean’s 14 poderia estar acontecendo ao falar com Mike Ryan da Uproxx em dezembro de 2023. Ele disse na época: “Temos um roteiro muito bom para outro Ocean’s agora, então podemos acabar fazendo outro. Na verdade, “É um ótimo roteiro.”

Um filme prequel sem título de Ocean, com Margot Robbie e Ryan Gosling, também está em andamento e é dirigido por Jay Roach.

Ocean’s Eleven começou originalmente em 2001 como um remake do filme de 1960 estrelado por Rat Pack. O filme deu início ao que ficou conhecido como trilogia Ocean, três filmes que apresentavam o grupo realizando assaltos. A série de filmes contou com uma série de nomes de destaque incluindo Clooney Pitt Matt Damon Andy Garcia Julia Roberts Don Cheadle Casey Affleck Scott Caan Elliott Gould Bernie Mac Eddie Jemison Carl Reiner Qin Shaobo e muito mais.

(Fonte: O InSneider)