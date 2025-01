Diretor do Battleground diz que a participação de Biden não teria mudado o resultado

Diretor do Battleground diz que a participação de Biden não teria mudado...

O diretor do campo de batalha da campanha de Biden e Harris, Dan Kanninen, disse na quarta-feira que o fato do presidente Biden estar na chapa presidencial não teria mudado o resultado da eleição de 2024.

“Acho que se ele fosse o primeiro da lista, contra Kamala Harris, que fez um ótimo trabalho por 107 dias, não vejo como isso mudaria o resultado”, disse Kanninen a Blake Burman da NewsNation em “The Hill”.

Durante uma recente entrevista ao USA Today, o meio de comunicação perguntou ao presidente sobre suas chances de voltar a garantir a Casa Branca nas últimas eleições, ao que Biden respondeu que era capaz de fazê-lo. Biden acrescentou que sua opinião veio de pesquisas que viu, mas o presidente não deu detalhes sobre a origem dos dados.

Julho passado marcou o fim da campanha de reeleição de Biden, após um duro debate contra Trump que levantou questões sobre a sua idade e a sua capacidade de reconquistar a Casa Branca entre os seus colegas democratas. Mas Kanninen lançou mais dúvidas sobre esta opinião.

“Ele não era tóxico para o povo americano”, disse Kanninen sobre o presidente eleito Trump. “Ele teve os índices de aprovação mais altos nesta campanha, mais altos do que quando era presidente, quando concorreu pela primeira vez.”

“E não foi essa a proposta que pensávamos que entraria na campanha”, acrescentou.

Harry Enten, da CNN, disse que os comentários recentes do presidente Biden sobre garantir uma vitória nas últimas eleições contra Trump se ele não tivesse desistido da corrida de 2024 são “totalmente malucos” em um vídeo postado na plataforma social X na quarta-feira.

“Joe Biden, em sua entrevista de saída ao USA Today, afirma que poderia ter derrotado Donald Trump se tivesse permanecido na corrida”, disse Enten no vídeo. “Portanto, isso levanta a questão: Biden poderia ter vencido as eleições de 2024 se ele (tivesse permanecido) na disputa?”

“Para dizer a verdade, classifico sua declaração como uma loucura absoluta”, acrescentou.

Enten citou as dificuldades de Biden nas pesquisas e a liderança de Trump em estados decisivos, bem como o baixo índice de aprovação de Biden para apoiar seu raciocínio.

The Hill entrou em contato com a Casa Branca, o escritório de Harris e a equipe de transição de Trump para comentar.

