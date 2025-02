Diretor do Capitão América 4 no novo Paper Brave World Paper Brave New World

Capitão América 4 O diretor Julius Onah revelou recentemente por que a WWE Star Seth Rollinsque foi inicialmente escolhido como membro do Sociedade de CobrasEle foi cortado do filme. Ele explicou que o filme evoluiu durante a produção, o que levou a mudanças que melhor se encaixam em seu tom. Ele também citou a disponibilidade de Giancarlo Esposito como um fator -chave nas decisões de elenco.

Julius Oona detalha por que o personagem de Seth Rollins Capitão América 4 foi eliminado

Julius Onah explicou a decisão de cortar Seth Rollins do Capitão América: Brave Novo Mundo em uma entrevista com ComicBook.comDizendo: “Você sabe, quando você está levando personagens como Serpent Society of the Publication, que, como eles sabem, são pessoas vestidas como cobras e têm poderes adjacentes às cobras, você é sempre itera e tentando descobrir a versão que funciona completamente em um filme como este “.

Onah elogiou Rollins, mas notou mudanças durante a produção. “Eu amo Seth, Seth é incrível. Mas, à medida que avançamos e sabíamos que tivemos um período de fotografia adicional, apenas um que fizemos no início do processo planejado.

Onah elaborou ainda mais do que a decisão foi influenciada pela disponibilidade de Giancarlo Esposito. “Estávamos tentando descobrir: ‘Ei, quem é alguém que pode trazer um tipo muito específico de gravidade que funciona com esse tom’? E quando Giancarlo estava disponível, ele era tão óbvio”, disse o cineasta. história particular com ele.

“E, é claro, os fãs o punam há muito tempo no MCU. Portanto, é realmente garantir que todos os elementos funcionassem no tom e na visão fundaram que eu tenho para este filme ”, acrescentou Onah. “E à medida que evoluímos e os itens, Giancarlo fazia sentido. E que bênção ter neste filme.

A Marvel eliminou imagens de Rollins, mas não confirmou se aparecerá em cenas eliminadas. Filmes anteriores, como Vingadores: Endgame, incluíram cenas inacabadas ou eliminadas em lançamentos caseiros.

Rollins ainda está ativo na WWE, colidindo recentemente com o CM Punk e Roman Reigns no Royal Rumble antes da WrestleMania.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.