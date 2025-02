Diretor Frozen que executa um novo filme de casamento de ataque de tubarão The Ascent

Adam Green Você está fazendo um novo filme de ataque de tubarão intitulado A ascensão.

Green é conhecido por dirigir Frozen em 2010. Por não ser confundido com o filme animado da Disney 2013 com o mesmo nome, Frozen segue três amigos que estão presos em um caixa durante a noite após um dia de esqui, que depois as forças posteriores para Faça uma vida horrível. Decisões da morte para sobreviver.

Green também criou os filmes Hatchet Slash, enquanto dirigia o hatchet de 2006, Hatchet II de 2010 e Victor Crowley de 2017 (o quarto filme da franquia). Enquanto BJ McDonnell dirigiu o Hatchet III de 2013, Green ainda escreveu o roteiro e produziu o filme.

Agora, por Prazo finalGreen está fazendo a ascensão, que é o primeiro título de uma nova lista de vendas internacional na bandeira de produção simples de filmes da House. A Simple House Films é dirigida por Addam Bramich, Ryan Hamilton e Volodymyr Artmenko.

O que é Adam Green com a subida?

“A imagem segue um grupo de amigos que chegam à Europa para um casamento de destino fascinante, mas ousado”, diz uma descrição da ascensão. “Diversão e jogos se tornam um pesadelo quando são precariamente suspensos em águas infestadas de tubarão e uma batalha pela sobrevivência”.

Artmenko disse em comunicado: “Estamos muito satisfeitos por ter uma plataforma para produzir e entregar histórias importantes ao público e trabalhar com pessoas talentosas e criativas em toda a indústria. Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de lançar uma unidade de vendas internacional no mercado e trabalhar em conjunto com o Anastazja Bankowska com o objetivo de fornecer filmes teatrais de alta qualidade ao público do mercado global.

Além dos filmes de Frozen e Hatchet, a filmografia de Green inclui café e donuts de 2000, Spiral 2007, Chillerama de 2011, Davingando a medula de 2014 e 2018 pelo amor ao Halloween.

O elenco de promoção neste momento não foi anunciado. O filme ainda não tem uma data de lançamento.