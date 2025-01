Diretor suspenso após a morte do aluno no distrito de Sivaganga

O colecionador Asha Ajith Console, a família do aluno que morreu em Karaikudi, no distrito de Sivaganga, no sábado.

O diretor da escola superior do governo, Poyyavayal, Ganesan, foi suspenso após a morte de um estudante de classe IX na escola na sexta -feira.

K. Sakti Somiah, 14 anos, filho de Valamathi e Kaillasam, tentou inserir um plugue no plugue para acender o computador, quando ele foi eletrocutado e morreu. À medida que as notícias se estendiam, seus familiares e familiares cercam na escola. Eles entraram em uma briga arrumada com os professores e também protestaram contra a realização de uma autópsia. A polícia de Sakottai registrou um caso.

O primeiro -ministro MK Stalin expressou suas condolências à família aflita e anunciou um soldador de ₹ 5 lakh. Ele também ordenou que o Departamento de Educação da Escola garantisse que essas falhas não fossem repetidas. Apesar disso, os parentes da criança continuaram com seus protestos no sábado.

O sub -coletor de Devakottai, Ayush Venkat Vats, DSP Parthiban, Tahsildar Raja e outros tiveram conversas com os agitadores. No entanto, eles se recusaram a aceitar suas garantias.

O ministro Kr Pieriakaruppan e o colecionador de Sivaganga, Asha Ajith, visitaram o local e confortaram os membros da família. O colecionador, que se moveu e afligiu a perda da família, garantiu que eles ajudassem.

O ministro entregou um controle de ₹ 5 lakh em nome do governo. Ele também anunciou ₹ 2 lakh como sua contribuição e as ex -filiais do MLA KR também entregaram ₹ 2 lakh aos membros da família. O líder do BJP H. Raja e o AIADMK MLA Senthilnathan ofereceram suas condolências.

Falando às pessoas da mídia, o ministro disse que o governo tomaria medidas apropriadas e garantiria que tais contratempos não acontecessem no futuro. Todas as instituições educacionais do distrito seriam selecionadas e as instalações seriam verificadas.

Após a autópsia, o corpo foi entregue aos membros da família, que choraram sem controle. A mãe da criança, Valamathi, disse: “Oro ao Todo -Poderoso para me dar um filho. Depois de três filhas, ele nasceu, mas Deus levou meu filho logo.

Somente no ano passado, ela perdeu o marido, disseram seus parentes e era uma aposta diária com a qual ela sobreviveu à família.