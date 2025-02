Diretores até Dewas ser revisado, a coordenação de Bulog com os agricultores era mais forte foi considerada mais forte

Yakarta, vivo – O Ministério das Soes decidiu revisar as fileiras dos diretores da agência de assuntos de logística há algum tempo. Além disso, o Conselho de Supervisão do Bulog Perum foi substituído, esperando que o desempenho da empresa estadual pudesse ser acelerado pelo refrigerante da organização.

Respondendo a isso, o especialista nacional de comunicação, Effendi Gazali, avaliou que as mudanças na liderança no Conselho de Supervisão (Dewas) e os diretores de Bulog Perum tiveram um impacto positivo nos agricultores indonésios. Com a experiência e a abordagem inovadora dos novos líderes, ele é considerado capaz de incentivar Bulog a responder mais às necessidades de mercados e agricultores.

Ele o imitou, a política implementada sob a liderança do Sudaryono como presidente da Bulog Dewas foi considerada bem -sucedida em aumentar a absorção dos grãos dos agricultores e fornecer a estabilidade dos preços dos grãos que tiveram um impacto no bem -estar dos agricultores. Effendi declarou que essa mudança foi um avanço muito significativo para os agricultores.

 Diretor do Presidente (Novi Helmy) e Diretor de Finanças (Hendra Susanto) Perum Bulog

“Bulog Bajo Sudaryono como Dewas, iniciou uma inovação e um grande avanço. Eles rapidamente absorvem as aspirações das partes interessadas, especialmente os agricultores. Portanto, muitos caminhos e esforços que os agricultores podem sentir diretamente”, disse Effendi em Yakarta, citado em sua declaração na terça -feira, na terça -feira, na terça -feira, na terça -feira, ” 19 de fevereiro de 2025.

Effendi explicou que uma das medidas estratégicas tomadas foi otimizar a rede de distribuição e melhorar o mecanismo para comprar grãos. Além disso, neste momento, o Presidente Prabowo estabeleceu um preço de compra do governo (HPP) para Rayed Rayed (GKP) RP6.500 por quilograma.

Este programa garante que os grãos dos agricultores não sejam absorvidos apenas em mais números, mas também são avaliados a um preço mais decente. Isso certamente oferece benefícios para os agricultores que geralmente enfrentam dificuldades na venda de rendimentos devido a preços baixos e ofertas abundantes.

Considera -se também que essa política ajuda a apoiar a segurança alimentar nacional, garantindo mais ações de arroz e suprimento de arroz garantido que permanecem estáveis ​​no mercado. “Com o aumento da absorção de grãos, eles podem obter uma renda mais estável e mais apropriada para atender às suas necessidades diárias”, disse ele.

Ao enfrentar os desafios da comunicação na era digital cheia de várias mídias, o efffendi enfatizou a importância de ouvir e absorver as aspirações dos agricultores como um passo importante para criar políticas eficazes.

“A comunicação é muito importante na época tão forte que a mistura de mídia, especialmente as redes sociais hoje. O mais importante é tentar ouvir constantemente e absorver as aspirações dos agricultores”, disse Effendi, que também é pesquisador de comunicação na Universidade de Cornell e Universidade de Cornell e graduados da Universidade da Indonésia.

Segundo ele, com uma comunicação mais aberta e igualitária, os agricultores se sentem mais valorizados e a distribuição de produtos agrícolas se torna mais eficiente. Também é esperado que essa política seja um primeiro passo positivo, esperando que o setor agrícola indonésio seja mais próspero no futuro.

“Este é apenas o ar fresco inicial. A comunicação sincera e equivalente com os agricultores deve continuar a melhorar e melhorar a qualidade”, acrescentou.

Com esse novo avanço, o setor agrícola indonésio deve se desenvolver mais rapidamente, apoiar o poço dos agricultores e manter a segurança alimentar do país.

Anteriormente, o Ministro da Propriedade do Estado (Bumn) Erick Thahir nomeou o vice -ministro da Agricultura Sudaryono como chefe do Conselho de Supervisão de Bulog Perum. Sudaryono substituiu Ariet Plasteto Adi, que também é o chefe da Agência Nacional de Alimentos (Bapanas), que é o chefe do Conselho de Supervisão desde 1º de dezembro de 2023.

Além disso, Erick também mudou os diretores do Bulog Perum, estabelecendo o principal general TNI Novi Helmy Pasetya como diretor do presidente substituindo Wahyu Supardyono, que já atuou desde 10 de setembro de 2024.