Diretoria de Pabowo, Ministro da Florestal Raja Juli, revogou a permissão de manejo florestal para 18 empresas

Yakarta, Viva – O Presidente Prabowo Subianto ordenou que o Ministro da Florestas da Indonésia (Menhut), Raja Juli Antoni, revogue a permissão de manejo florestal para 18 empresas. A revogação da licença foi realizada porque 18 empresas não usaram licenças para o uso de florestas (PBPH). De fato, existem PBPH publicados desde 1997 ou 28 anos.

“Existem partes íntimas que receberam permissão para usar a floresta, mas não maximizam e o presidente ordenou que as funções florestais fossem maximizadas antes para prosperar a comunidade”, disse Raja Juli no complexo do palácio presidencial, Central Yakarta, citado terça -feira, terça, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

 Ministro da Floresta Indonésia Raja Juli Antoni Foto: Viva.co.id/maha Live (Bali)

Ele acrescentou que a permissão de gestão florestal para 18 empresas estendidas de Aceh a Papua com uma área total de 526.144 hectares ou 0,5 milhão de hectares.

Antes de revogar a permissão, Raja Juli havia realizado uma série de procedimentos. Alguns deles enviam cartas para perguntar sobre o uso de licenças concedidas para dar um aviso às 18 empresas.

“Temos os critérios para o mecanismo de alerta, a correspondência é verificada novamente até que finalmente revogue a permissão depois de receber a permissão do Sr. Pabowo”, explicou.

A revogação desta licença será determinada por meio de um regulamento ministerial que será publicado em breve. Com a revogação desta permissão, o Estado assumiu a administração de centenas de milhares de hectares da floresta.

“O estado recebe a permissão para as florestas do estado de que podemos publicar a permissão se for administrada por empresas estatais e entre o que for”, disse ele.