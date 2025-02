Se os estados africanos fazem acordos legais para aceitar resíduos tóxicos, é prudente que suas taxas devem ser iguais às dos países globais do norte, onde os resíduos são produzidos principalmente

A questão da terra foi central para a luta contra a independência na maioria das colônias, porque na maioria dos casos os africanos foram deslocados em reservas, enquanto os colonialistas ocupavam território fértil e usavam enormes recursos naturais. Mas os países africanos dos países africanos adquiriram a independência se eles perceberam que o colonialismo no continente não se limita à exploração de recursos, mas também significou o uso da África como aterro.

O colonialismo desperdiçado é definido como o descarte cruzado de vários materiais perigosos e tóxicos, incluindo eletrônicos, poluentes orgânicos permanentes (POPs), resíduos industriais, resíduos, resíduos sólidos municipais, resíduos radioativos e outros elementos tóxicos enviado do norte global ao sul global.

Uma questão de custo

Consequentemente, o Programa de Política de Terras dominou a política do continente durante as primeiras décadas após a independência, resultando em diferentes tipos de resolução. Até a década de 1980, os países africanos estavam cientes das práticas crescentes de empresas transnacionais (TNCs) e de outras empresas de países industrializados, de lançar resíduos nucleares e industriais no continente, que não podiam ser descartados dentro de seus territórios.

Alguns países africanos concluíram com satisfação contratos com essas empresas e empresas para facilitar o descarte de resíduos nucleares e industriais em seu território.









Por exemplo, os irmãos Colbert exportaram cerca de 275 tambores de resíduos perigosos de agências de forças armadas dos EUA no Zimbábue em 1978. O governo de Benin e Sesca, empresas registradas em Gibraltar, assinaram um contrato de dez anos para o descarte de resíduos tóxicos em termos falsos “Uma substância orgânica complexa” e “Resíduos industriais comuns”, 1987. Os resíduos industriais de Philadelphie Dioxin, EUA, foram jogados na Guiné e no Haiti. Em março de 1988, Kassa, a ilha do resort, perto de Conacri, Guiné, recebido 15.000 toneladas de resíduos listados falsamente como “matérias -primas de tijolos” da Norwegian Shipping Company, como a Bulk Handling Inc.

Nos anos 80 custo Descobrir 1 toneladas de resíduos perigosos na África foi de US $ 2,50 a US $ 50, enquanto no norte global era de US $ 100 a 2000.

Como resultado, o Conselho de Ministros OAU (Organização da Unidade Africana, o antecessor da União Africana) em maio de 1988 adotou um resolução sobre descarte de resíduos nucleares e industriais. Ele declarou a prática de um crime contra a África e o povo africano e condenou toda a TNC e empresas envolvidas na introdução, de qualquer forma, resíduos nucleares e industriais na África.

Ele também exigiu que as áreas puras da TNCs que já estavam contaminadas e chamassem países africanos com contratos ou em negociações sobre o descarte de resíduos nucleares e industriais para parar ou cancelá -los.

Verões‘ princípio

No entanto, funcionários do governo que obviamente estavam cientes das perguntas também estavam envolvidos em contratos adicionais. Por exemplo, duas empresas britânicas foram pagas pelo governo de Gvineje-Bissau US $ 120 milhões por ano para enterrar os resíduos no país.

O pior é que alguns líderes também assinaram contratos para aceitar o descarte de resíduos nucleares em seus países. Embora esses contratos não tenham sido realizados, os exemplos incluem um acordo do presidente sudaneso de 1985 de receber um desperdício nuclear de alto nível da Alemanha Ocidental, Áustria e Suécia em troca de US $ 4 bilhões; Em 1988, o governo do Gabão concedeu uma verdadeira minas de Denison à Corporação Canadense de Denison Mines para dissipar Resíduos nucleares de suas minas de Urano no Colorado no país.













As TNCs também foram capazes de usar uma desvantagem especial da educação cívica sobre essa questão. O caso de Koko na Nigéria de 1987 a 1988 é vividamente ilustrado por essa ignorância. A rejeição ilegal de resíduos tóxicos na Nigéria durou desde agosto de 1987, antes de maio de 1988 OAU resolução.

Dois cidadãos italianos possuíam um ‘Horse Trojan’ – Iruekpen Company – com sede na Nigéria. Eles foram contratados com Ecomomar e Jelly Wax, puxando a TNC italiana, que mais contratou por outras empresas como Dyna Cynamid da Noruega; IVI italiano; Elma de Turim, Itália descartar Vários industriais tóxicos por -produtos.

A empresa forjou documentos de limpeza e subornou os funcionários do porto da Nigéria para garantir a entrada dos navios de remessa, enquanto o fazendeiro nigeriano recebeu menos de US $ 100 por mês para economizar material alto e policial em seu ativos. Como resultado, mais de 3.884 toneladas de resíduos tóxicos perigosos, disfarçados em fertilizantes, também importar Na Nigéria, entre junho de 1987 e maio de 1988, quando o material começou a vazar para um ambiente local e um lençol freático, causou um estômago, uma dor de cabeça, uma falha na visão e eventualmente a morte na comunidade local. A área ao redor do aterro tornou -se habitada e 500 habitantes foram evacuados.

Supondo que as taxas legais na época, um agricultor que concordou em sofrer resíduos deve ser pago entre US $ 9.710 e US $ 194.200, mas na verdade ele estava em um par de US $ 1.200. Embora provavelmente a empresa italiana tenha contraído que o resíduo foi pago entre US $ 388.400 e US $ 7.768.000 no valor de US $ 100 e US $ 2.000 por tonelada.

Isso enfatiza a hipocrisia do Norte global sobre corrupção, direitos humanos e questões ambientais (chamadas democracia) que são supostamente primeiro. O sentimento estava bem preso em 1991, no que geralmente é chamado de “Princípio de Lawrence Summers”.













Summers foi o economista -chefe do Banco Mundial de 1991 a 1993. Ele foi citado em um memorando disse,,, “Apenas entre você e eu, o Banco Mundial deveria incentivar mais migração da indústria suja no LDC (países menos desenvolvidos)? (…) No país, uma certa quantidade de poluição da saúde deve ser feita com os custos mais baixos, que irão Seja o país com os salários mais baixos.

Baseado nesses estudiosos, por exemplo, Workineh Kelbessa, estado De acordo com a lógica econômica do crime ambiental transnacional, o valor monetário da vida pobre do africano é menor que a pessoa no norte global. Portanto, é considerado um desperdício ‘de terceirização’ aceitável para os países pobres, porque eles podem se beneficiar desse acordo em que os custos são baixos e o valor real da vida humana como insignificante. Não é de admirar que a OA tenha chamado o descarte de um desperdício contra o povo africano e africano.

O crime contra a África continua

Atualmente, no século XXI, custa cerca de US $ 400 e mais para tratar uma tonelada de resíduos tóxicos no norte global, enquanto custa um décimo para tratar o mesmo desperdício no sul global.

Isso poderia explicar isso, mas não justifica, por que o colonialismo de desperdício ainda é generalizado na África, apesar da proclamação da prática como crime contra a África e o povo africano. Os corretores globais de resíduos do norte também conhecem os efeitos negativos do descarte não étnico de desperdício perigoso na África, mas constantemente escondem o conteúdo de resíduos reais e continuam a entregá -lo aos países africanos.













Em 2006, um navio de julgamento de Probo Koala, um navio -tanque registrado no Panamá, que foi dominado pelo revendedor holandês de tráfego de tráfico de petróleo multinacional ejetado Toneladas de resíduos tóxicos que Luka Amsterdam rejeitou em Costa D’Avoire, matando 17 pessoas e envenenando milhares.

De acordo com o E-A-Cap global Monitor 2024, cerca de 5,1 bilhões de kg usados ​​usados ​​e-a-per-land são entregues de um país para outro anualmente. Destes, 3,3 bilhões de kg (65%) são movimentos cruzados não controlados, a maioria dos quais do norte global ao sul global.

Por exemplo, o local de Agbogbloshie em Gani costumava ser um dos maiores centros do e-a-per por tempo, onde apenas cerca de 39% e-a-per-peplex foram tratados, antes de ser fechado em 2021. Os 10 principais lugares poluídos poluídos do mundo foram mencionados. Pesquisa realizada por quem tem confirmado LINK “Entre a exposição de autores eletrônicos e disfunção da tireóide, resultados prejudiciais de nascimento, mudança de comportamento, função pulmonar reduzida e mudanças prejudiciais que podem ser vistas no nível celular entre os cidadãos.”

A África compõe a maioria das importações não controladas de e-solts. Por exemplo, em 2019, de 546 milhões de kg de importações transfronteiriças de e-soltts na África, 19 milhões de kg (3,4%) foram controlados e 527 milhões de kg (96,5%) não controlados, o que significa que seu tratamento desconhecido e provavelmente não gerenciado de uma maneira ecológica.

Dois necessários para o Tango

Os países africanos devem ser responsáveis ​​por essa situação tanto quanto o Norte Global. Embora as exportações do norte global de resíduos perigosos no sul global possam ser explicados por altos custos de processamento de resíduos e pela existência de políticas ambientais rigorosas em seus países, a ganância e o desespero de aceitar o desperdício tóxico por ganhos econômicos retratados por alguns líderes africanos, completamente ignorantes da vida de seus cidadãos inexoravelmente. A educação dos cidadãos e o fortalecimento das consequências de aceitar o descarte de resíduos estão profundamente ausentes e devem ser acelerados.

O mais importante talvez seja que, mesmo que os estados africanos concluam contratos para resíduos perigosos, eles devem exigir as mesmas taxas aplicadas no norte global. Afinal, as questões ambientais são globais.

Alguns países africanos têm a legislação da gestão do E-A-Cap, por exemplo, Camarões, Côte d’Avoire, Egito, Gana, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. No entanto, a maioria não está clara até que ponto as leis são aplicadas.

A UA deve melhorar a implementação de sua resolução, caso contrário, a instituição se torna um co -Chant em minas minas do bem -estar do povo africano. Isso é contra o artigo 4 de sua Constituição para afirmar que a União Africana tem o direito de intervir no Estado -Membro, de acordo com a decisão da Assembléia em relação a circunstâncias difíceis, nomeadamente: Crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade.

Isso é substanciado pelo fato de que os países que regulam e implementam o gerenciamento perigoso de resíduos tóxicos com instrumentos de ligação legal, legislação ou políticas, têm uma taxa formal de cobrança e reciclagem média de 25 %. Embora os países que não tenham leis ou formulário de projeto tenham uma coleção preços igual a zero por cento.