Disciplina faz parte da ‘vitória rápida’

Jacarta – Política vitória rápida é um programa de reforma burocrática que visa construir a confiança pública e melhorar os serviços públicos.

Este programa consiste em pequenos passos que são fáceis de implementar e podem produzir progressos ou melhorias reais rapidamente. Vários critérios são usados ​​para determinar os programas. vitória rápida:

– Derivado de programas de reforma burocrática.

– É a parte principal do papel, atribuições, funções e características da organização em questão.

– Proporcionar um grande impacto de melhoria que possa ser sentido pela comunidade.

– Pode ser concluído em um período de tempo relativamente rápido.

A Vice-Ministra da População e Desenvolvimento Familiar, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, destacou a disciplina e a vontade de servir dos seus funcionários na implementação de políticas. vitória rápida.

Isto foi destacado durante a realização de uma inspeção surpresa (sidak) no escritório do Ministério da População e Desenvolvimento Familiar. Ele e Funcionários da Alta Direção Média (PTM) monitoravam diretamente diversos espaços de trabalho e interagiam com servidores públicos estaduais (ASN).

“Disciplina é a chave para alcançar o sucesso no desempenho de suas funções. “Queremos garantir que cada ADN esteja preparada para trabalhar com total responsabilidade”, afirmou.

Isyana também enfatizou que a disciplina no trabalho é muito necessária, especialmente no apoio a programas de desenvolvimento familiar e populacional que enfrentam grandes desafios.

“Este entusiasmo e dedicação devem continuar a ser mantidos para que cada programa governamental possa ser executado dentro do alvo e proporcionar benefícios reais à comunidade”, explicou.

Das 650 ASN do Ministério da População e Desenvolvimento Familiar, 146 estão em férias anuais e 9 em licença médica. No entanto, a presença da maioria das ASNs mostra um elevado compromisso em apoiar a implementação de programas governamentais.