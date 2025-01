Discurso de gestão do ensino superior mineiro, governo aguarda proposta do DPR

Jacarta, Viva – Vice-Ministro da Energia e Recursos Minerais, Yuliot Tanjung, Votações abertas sobre o discurso de gestão mineira das instituições terciárias, que estão a rever a lei Minerba como uma iniciativa direta apresentada pelo DPR.

Segundo ele, nesta fase o governo não poderia comentar mais a proposta. Porque primeiro requer uma discussão com o DPR como parte de apoio.

Se posteriormente encontrar um conjunto de critérios acordados, Yuliot enfatizou que o governo analisará primeiro as necessidades das universidades relacionadas com a gestão mineira proposta.

 Vice-Ministro de Investimentos / Vice-Chefe do BKPM, Yuliot Tanjung. Foto: Aditya Laksmana Yudha/Viva.

“Mais tarde veremos os critérios definidos pelo DPR como o quê, e também veremos como as necessidades das universidades, incluindo as necessidades do campus Merdeka”, disse Yuliot no escritório do Ministério de Energia e Recursos Minerais, Jacarta , na sexta, na sexta, na sexta, 24 de janeiro de 2025.

“Vamos ver se existe algum produto, próximo da mina ou não, é isso que vamos discutir com o DPR”, disse Yuliot.

Sobre se o próprio governo tem um estudo interno relacionado com a proposta de revisão da lei Minerba, Yuliot voltou a dizer que o processo deve primeiro ser discutido com o Parlamento.

“Como esta é uma iniciação do DPR, falaremos primeiro com o DPR”, disse ele.

Sabe-se que a alteração ao quarto da lei número 4 de 2009 relativa à mineração e mineração de carvão (Minerba), já havia sido aprovada anteriormente na reunião plenária do DPR para ser discutida e proposta pela iniciativa do DPR.

A proposta de que a instituição terciária seja incluída na nova lista de entidades que podem gerir estes minerais minerais, seguirá a política governamental anterior que inclui organizações comunitárias religiosas (organizações) na proposta de revisão da lei Minerba. Na verdade, isso já tinha sido realizado anteriormente na reunião plenária da Agência de Legislação (Baleg) do Parlamento Indonésio.

As disposições sobre a possibilidade de as universidades administrarem a mina estão previstas para estarem presentes no artigo 51A, no projeto de revisão da Lei Minerba que, entre outras coisas, diz:

1. A Licença Comercial de Mineração de Minério Metálico (WIUP) pode ser concedida prioritariamente a universidades.

2. A prioridade referida no número (1) é efectuada tendo em conta: a. Área WiUp de Metal Mineral, b. Acreditação universitária com o status mais baixo B e/ou c. Maior acesso e serviços de educação para a comunidade.

3. Outras disposições sobre a concessão prioritária de minerais metálicos WIUP a instituições terciárias são reguladas ou baseadas em regulamentos governamentais.