Discutindo a implementação de tecnologia, PP PORDASI está pronto para inovar na preparação para os Jogos Asiáticos de 2026 e Jogos Olímpicos de 2028

VIVA – O Conselho Central da Associação de Desportos Equestres da Indonésia (PP PORDASI) esteve presente na reunião anual da Federação Equestre Asiática (AEF) realizada no Kuwait no domingo, 12 de janeiro de 2025.

O encontro, que contou com a presença de membros da AEF de 33 países, teve como objetivo discutir o desenvolvimento dos desportos equestres através de diversas colaborações e competições na região asiática.

O presidente geral do PP PORDASI, Aryo Djojohadikusumo, disse que no encontro foram discutidos e acordados o desenho da competição e o programa de treino, como passos conjuntos para enfrentar os XX Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya, no Japão, em 2026.

O acordo dos membros da AEF sobre esta agenda é geralmente melhorar a qualidade dos desportos equestres na Ásia para que possam competir a nível global.

Aryo avaliou que a discussão da AEF no Kuwait está alinhada com a visão do PP PORDASI visando a Indonésia. Ele incentivou os atletas equestres indonésios a competir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

“Um programa de treinamento estruturado e contínuo é muito necessário porque temos a missão de que os atletas equestres indonésios possam entrar e competir nos próximos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028”, disse ele em comunicado oficial, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Nas conversações com o presidente da AEF, Hamad Al-Attiyah, foram discutidos planos para um programa de intercâmbio de funcionários, como juízes, recepcionistas e funcionários técnicos entre países. A AEF também realizará programas e treinamentos online entre seus membros.

Um dos programas que serão discutidos este ano é o plano para que a Copa AEF seja realizada remotamente.

Esta competição de distância é um torneio de longa distância para associados da AEF com quatro etapas para desportos equestres. O evento foi realizado em colaboração com a empresa francesa Equi-rider, organizadora de competições equestres de longa distância que adotam tecnologias de informação.

Anteriormente, Aryo participou da 40ª Conferência de Carreira Asiática (ARC) em Sapporo, Japão, de 27 de agosto a 1º de setembro de 2024.

Como Chefe da Delegação Indonésia, transmitiu a sua opinião sobre a situação dos desportos equestres na Indonésia a mais de 800 delegados de países participantes no Centro de Convenções de Sapporo, no Japão.

A conferência destacou os rápidos desenvolvimentos e desafios da indústria global de corridas de cavalos. Além disso, Aryo destacou que a Indonésia tem um grande potencial porque as corridas de cavalos na Indonésia são um desporto e uma cultura que existe há centenas de anos.

Além disso, Aryo vê que o desporto equestre começou a passar por uma transformação digital. Tanto a AEF como a ARC discutiram o envolvimento equestre na era digital, tanto para se conectar com os fãs como para organizar competições.

Ele destacou a importância de os participantes da indústria das corridas de cavalos serem capazes de navegar, colaborar e inovar na atual era de digitalização.

“A indústria das corridas de cavalos na Indonésia deve ser colaborativa e inovadora para lidar com os desenvolvimentos da indústria desportiva no cenário global”, disse Aryo. A próxima reunião anual da AEF será realizada em Taiwan no início de 2026