Disney Datching desperta política – a mídia

A Disney mudou algumas de suas iniciativas para diversidade, igualdade e inclusão (DEI), tornando -se a mais recente de uma série de empresas que o fizeram no meio do presidente dos EUA, Donald Trump, Axios e Variety, relataram na terça -feira, citando fontes. De acordo com as lojas, as mudanças estão listadas na nota para os funcionários da Disney dos principais oficiais de recursos humanos Sonia Coleman.

O registro afirmou que, a partir deste ano, uma gigante divertida substituirá o fator “diversidade e envolvimento” que ele usou para avaliar a remuneração executiva com a nova estratégia de “estratégia de talentos”. O primeiro focado no fortalecimento da diversidade e envolvimento dos gerentes e gerentes da Disney, enquanto a nova política se concentrará no sucesso dos negócios e no apoio dos valores da empresa, como a produção de entretenimento da Disney, e não na agenda.

Studio também lançará sua controversa iniciativa ‘Reimagine Tomorrow’, que ele realizou em 2021 para destacar histórias e talentos de “Comunidade da empresa”. De acordo com a iniciativa, a Disney supostamente planejou que 50% de seus personagens vêm de minorias e aceitem padrões para incluir todo o conteúdo do estudo.













A iniciativa ocorreu sob o incêndio no ano passado, quando obteve um apelo federal por direitos civis por discriminação e uso de raça, cor, religião, gênero ou origem nacional como o único fator motivado nas decisões de emprego. A iniciativa será recuperada como ‘mydisneytodytodytody’ e se concentrará em quão bem a empresa atrai os melhores talentos.

As mudanças na política da Disney são seguidas pela supressão de Trump das iniciativas de Dei depois de retornar ao serviço. O presidente dos EUA assinou vários comandos executivos no dia da inauguração, que efetivamente encerrou Dei no governo federal.

Embora Trump não tenha o poder de forçar as empresas privadas a abolir seus próprios programas DEI, um de seus comandos “Ele incentivou o setor privado a acabar com a discriminação e preferências ilegais de DEI”. Os procedimentos de Trump já influenciaram as políticas de muitas empresas americanas com grandes nomes, Target, Amazon, Meta, McDonalds, Walmart, Ford, Lowe e outros, ou alterando ou removendo seus programas DEI para evitar um procedimento legal potencial de uma nova administração.