Disputa da Igreja de Malankara: É hora de fazer um apelo consciente sobre até que ponto os tribunais devem intervir em questões religiosas, diz SC

Na quarta-feira, o Supremo Tribunal disse que era altura de fazer um “apelo muito consciente” sobre até que ponto o poder judicial deveria intervir em questões religiosas, ao mesmo tempo que pediu ao governo de Kerala que não divulgasse ou publicasse dados sobre população, igrejas e bens. das disputadas denominações ortodoxas Malankara e Jacobita no estado.

“Quando o Supremo Tribunal é solicitado a intervir em questões religiosas, temos de agir com cautela, com muito cuidado… Hoje vocês (as duas denominações) vieram, amanhã algum outro grupo religioso trará a sua luta até nós… Deveríamos intervir? Em última análise, os tribunais teriam de tomar uma decisão muito consciente sobre esta questão”, a Juíza Surya Kant, à frente de uma bancada de dois juízes, expressou oralmente a preocupação do tribunal aos advogados que representam as duas secções religiosas.

Em 17 de dezembro, o tribunal superior ordenou a manutenção do status quo na disputa entre as denominações ortodoxa jacobita e malankara. O tribunal ouviria o caso em detalhes por dois dias consecutivos, 29 e 30 de janeiro.

Na audiência anterior, em 17 de dezembro, o tribunal, ao mesmo tempo que ordenava o status quo, também instruiu o governo estadual a registrar os detalhes da população cristã ortodoxa, de preferência gram panchayat ou subdivisão; o número e os detalhes das igrejas sob o controle administrativo completo da denominação ortodoxa Malankara ou da denominação jacobita; a lista dessas igrejas cuja gestão estava em disputa; o estado atual da sua administração; e registros paroquiais.

Os advogados que representam as partes no caso, incluindo os advogados seniores KK Venugopal, CU Singh e Krishnan Venugopal, instaram na quarta-feira o tribunal a ordenar ao Estado que mantenha os dados recolhidos numa capa lacrada para evitar qualquer “azia” ou endurecimento de posições antes de agendar. audiências do tribunal superior nos dias 29 e 30 de janeiro.

O juiz Kant disse que o tribunal queria resolver a disputa e que os dois grupos vivessem amigavelmente.

O defensor sênior Kapil Sibal, de Kerala, disse que o estado não tinha intenção de publicar os dados.

O juiz Kant pediu ao Sr. Sibal que não publicasse ou divulgasse os dados por enquanto.

O cisma dentro da igreja afetou mais de 2.000 igrejas paroquiais e 30 milhões de seguidores em todo o mundo. O acórdão de 2017 concluiu que a constituição de 1934 era “apropriada e adequada” para a gestão das igrejas paroquiais de Malankara.

Na verdade, o veredicto de 2017 reiterou as decisões do Supremo Tribunal de 1958 e 1995 de que a constituição de 1934 da igreja de Malankara governava as igrejas paroquiais sob ela.

A disputa entre o grupo ligado ao Patriarca de Antioquia da Síria (facção jacobita) e os Catholicos do Oriente remonta a mais de um século. Acredita-se que a igreja Malankara tenha sido fundada em 52 DC. C. por São Tomás.