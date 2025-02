Distância da Netflix em si da estrela de Emilia Perez Karla Sofía Gascón em meio a postagens controversas

À medida que a temporada de campanha do Oscar continua chegando, um novo relatório de variedade indica que a Netflix começou a distância Emilia Perez estrela Karla Sofía Gascón Após sua série de comentários controversos que apareceram recentemente.

De acordo com o relatório da Variety, a Gascón teve que aparecer em uma série de prêmios nesta semana anterior ao Oscar em 2 de março de 2025, incluindo um almoço do AFI Awards, The Choice Awards Critics, The Guild of Directors of America Awards, e o Guild of America Awards, além de uma parada no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara.

No entanto, o relatório indica que a Gascón não deve mais estar em nenhum deles e, se você desejar, as variedades relatam que a Netflix não pagará pela atriz comparecer ou cobrir qualquer gasto por estilo ou viagens. Em vez disso, Gascón teria que pagar sua própria viagem ao show e cobrir suas próprias despesas.

O relatório da Variety também menciona que a empresa de relações públicas da Gascón, a Lede Company, parou de falar diretamente com a atriz e está apenas se comunicando através de seu representante da United Talent Agency. As controversas declarações de Gascon também apresentaram dúvidas sobre se Emilia Pérez continuará sendo a favorita que estava entrando no Oscar há apenas algumas semanas.

O que é a controvérsia de Karla Sofía Gascón?

No início deste mês, surgiram comentários anteriores de Gascón, onde a atriz comentou sobre o assassinato de George Floyd em 2020, bem como coisas como a população muçulmana em sua Espanha natal, e até comentou sobre Christopher Columbus e estátuas que o atacaram em certos lugares.

“Deixe -me esclarecer isso, um cara tenta um herói de mártir”, escreveu Gascón em um tweet em 2020 (através de Thr). “Eu realmente acho que poucas pessoas se preocuparam com George Floyd, um viciado em drogas e um golpista, mas sua morte serviu para destacar mais uma vez que há aqueles que ainda consideram que os negros são macacos sem direitos e aqueles que consideram a polícia como serem assassinos. Incorretamente.”

Gascón também mencionou anteriormente a população muçulmana na Espanha que cresce, dizendo que o Islã diz “contra os valores europeus e viola os direitos humanos” e deve ser proibido, e também para mexer o fato de que mais muçulmanos estavam entrando na Espanha.

“Sinto muito, é apenas a minha impressão ou há cada vez mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou pegar minha filha na escola, há mais mulheres com cabelos cobertos e saias até os calcanhares “, ele publicou em 23 de novembro de 2020”. Talvez no próximo ano, em vez de inglês, teremos que ensinar árabe. “

