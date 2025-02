O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, marcou as iniciativas DEI e anunciou a abolição da celebração do mês de identidade

O ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, falou na sexta -feira contra iniciativas para a diversidade nas forças armadas, explodindo a frase “Diversidade é a nossa força” Como “Dumbbell” na história militar. Falando aos funcionários do Pentágono, ele disse que sua liderança se concentraria na unidade e na justiça, ao mesmo tempo em que removendo programas de diversidade, igualdade e inclusões (DEI).

“Neste departamento, agiremos em todos igualmente”, trataremos tudo “,” Hegsetth disse à platéia na platéia do Pentágono. “Vamos tratar tudo com justiça. Trataremos tudo com respeito e o julgaremos como um indivíduo em seu mérito e de acordo com sua dedicação à equipe e à missão”.

Hegsetth, ex -apresentador da Fox News, veterano americano da Guarda Nacional, foi para o final de Dei, alegando que esses programas foram divididos. Ele também interrompeu a celebração do mês da identidade, como o mês da história negra e o mês da história das mulheres. Em seu discurso, ele disse tais esforços “Coloque um grupo na frente do outro” e “Corroa a amizade e ameaçando executar a missão”.













Hegsetth também falou sobre segurança global, dizendo que eventos recentes haviam prejudicado a percepção das forças americanas. Ele apontou para a retirada caótica dos EUA do Afeganistão, o conflito da Ucrânia e o ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel como sinais de instabilidade.

“O caos acontece quando a percepção das forças americanas não está completa”. Ele segurou. “E assim, queremos reencomear essa distração.”

Ele se obrigou a ser responsável pela retirada do Afeganistão em 2021, quando o governo apoiou em Cabul demoliu mais rápido do que o esperado.

A retirada do Afeganistão, planejada pelo presidente Donald Trump no primeiro mandato, seguiu após uma campanha militar de 20 anos que custou bilhões de dólares e matou dezenas de milhares. O ex -presidente Joe Biden foi arredondado criticado por processo ativo, no qual 13 membros dos EUA do Serviço foram mortos e porque milhares de afegãos aliados deixaram para trás.

“Vamos olhar para o que aconteceu no Afeganistão e consideraremos as pessoas responsáveis” “” Ele disse. “Não por retaliação, mas para entender o que deu errado e por que não havia responsabilidade por isso”.

O presidente Trump empurrou Dei dentro do governo federal desde que assumiu seu dever em 20 de janeiro. Depois de jurado, ele assinou uma série de ordens que distraem a proteção para indivíduos trans e aboliu as iniciativas DEI.

Trump proibiu as pessoas trans para servir nas forças armadas dos EUA em 2017. Biden aboliu a proibição logo depois em 2021, ele assumiu seu dever, apenas para reverter Trump em seu segundo mandato. Pentágono aboliu seu “Não pergunte, não diga” Política em 2011, permitindo que as tropas gays e lésbicas sirvam abertamente. A disforia de gênero, o diagnóstico clínico de muitas pessoas trans, ainda era considerado a causa da alta inadvertida até 2016.

Todos os ramos do Exército dos EUA estão enfrentando algumas das piores deficiências de sua história. Os legisladores republicanos culparam o problema devido à prioridade da diversidade do Pentágono devido à disposição militar.

Relatório 2021 que os republicanos ordenaram no Comitê de Forças Armadas do Senado constatou que a Marinha dos EUA se concentrava mais em “Wokeness” e diversidade do que vitórias de guerras.