Divulgados retratos oficiais de Donald Trump e JD Vance

(NEXSTAR) – Sem esperar até sua posse, o presidente eleito Donald Trump deu ao país na quinta-feira uma olhada no que ele diz serem os retratos oficiais dele e do vice-presidente JD Vance.

As fotos foram reveladas no site de Trump em uma postagem intitulada “Retratos oficiais divulgados e ficam difíceis?” e mostrar Trump com sua assinatura quase carrancudo e Vance com os braços cruzados, sorrindo.

Os dois homens posaram diante de uma bandeira americana, vestidos com jaquetas azuis e gravatas sobre camisas brancas, Trump com uma bandeira americana presa na lapela.

Os retratos oficiais mostram o presidente eleito Trump ao lado do vice-presidente eleito JD Vance.

A publicação antecipada dos retratos representa uma mudança em relação às administrações anteriores. A Casa Branca realizou a inauguração dos retratos oficiais de Biden e Harris em abril de 2021.

Mesmo durante o primeiro mandato de Trump, os retratos oficiais do presidente e do então vice-presidente Mike Pence só foram divulgados em outubro de 2017. pôr fim às questões crescentes sobre a falta de seus retratos em prédios federais.

O fotógrafo-chefe do presidente eleito Trump, Daniel Torok, revelou as imagens nas redes sociais. Quarta-feira à tardeescrevendo: “Estamos entrando na IDADE DE OURO DA AMÉRICA!”

