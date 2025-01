DJP revela que 366 mil contribuintes não igualaram o NIK com o NPWP

Jacarta – O prazo para correspondência do Número de Identificação da População (NIK) com o Número de Identificação do Contribuinte (NPWP) terminou em 31 de dezembro de 2024. No entanto, registou-se que até 366.751 contribuintes não correlacionaram o seu NIK com o seu NPWP.

Leia também: Compre produtos que já estão sujeitos a 12% de IVA – veja como recuperar os fundos

O Director-Geral dos Impostos (DJP) do Ministério das Finanças, Suryo Utomo, disse que até à data 78.962.045 contribuintes realizaram casamentos.

“Na atualização de hoje, há 79.327.796 contribuintes, aqueles que corresponderam são 78.962.045. Aqueles que não corresponderam são 366.751 contribuintes”, disse Suryo na conferência de imprensa do KiTA APBN no Ministério das Finanças, Jacarta, na segunda-feira, 1º de janeiro. 6 de 2025.

Leia também: Receita tributária para 2024 não atinge meta, realização é de apenas IDR 1.932,4 trilhões



Suryo disse que combinar o NIK com o NPWP era uma preocupação especial para o DJP. Como o NIK foi equalizado, será mais fácil para os contribuintes acessarem o sistema tributário Cortex.

Leia também: Governo provincial de Bali oferece descontos fiscais sobre veículos motorizados de até 39,76 por cento

“Então, quando os contribuintes acederem, podem existir alguns obstáculos, que tentamos ajudá-los, uma vez que tenham concordado, possam aceder da melhor forma possível”, explicou.

Além disso, Suryo pediu aos contribuintes que atualizassem informações importantes, como números de telefone e e-mails. Isto porque a DGT fornecerá informações importantes através deste acesso.

 Direção Geral de Impostos (DJP)

“A informação sobre os telefones de correio electrónico é absolutamente válida, porque toda a informação será devolvida ao telefone ou endereço de correio electrónico do contribuinte. Este foi o problema ontem quando devolvemos a notificação do contribuinte mas descobriu-se que não tinha sido recebida.atualizarou não foi atualizado”, acrescentou.