DKS se recusa a comentar sobre a controvérsia da presidência do KPCC

DK Shivakumar, presidente do KPCC e vice-ministro-chefe, recusou-se a comentar a controvérsia sobre a mudança na liderança do KPCC. Relatos de uma rixa entre ele e o presidente em exercício do KPCC, Satish Jarkiholi, surgiram após uma recente reunião do Partido Legislativo do Congresso em Bengaluru.

Foi alegado que Satish Jarkiholi havia procurado a substituição do Sr. Shivakumar. Mais tarde, ele negou ter feito tal declaração.

“O presidente da AICC, Mallikarjun Kharge, disse-nos para não comentarmos publicamente as questões relacionadas com a mudança na presidência do KPCC. Eu os seguirei. Permanecerei em silêncio e pedirei aos outros membros do partido que o façam também. “Sou um trabalhador leal do partido e trabalharei de acordo com as instruções do Sr. Kharge”, disse ele aos repórteres em Hubballi na sexta-feira.

Reagindo a uma declaração do líder da oposição R. Ashok de que a queda do governo começará em Belagavi, Shivakumar disse que era exactamente o contrário. “Estamos fortalecendo o governo Belagavi. “Estamos tirando água do poço do Congresso que foi cavado para receber Gandhiji e regando as raízes do partido e do governo”, disse ele.

“Quero dizer aos líderes do BJP que nos acusam de sermos falsos Gandhis que só existe um Gandhi na Índia e que pertencemos à sua família. “Somos cidadãos de Gandhi Bharat, a Índia dos seus sonhos”, disse ele. Ele condenou as críticas do BJP ao colapso da situação da lei e da ordem no estado, após assaltos a caixas eletrônicos e bancos. “O Ministro do Interior, G. Parameshwar, está supervisionando a investigação sobre caixas eletrônicos e assaltos a bancos. Ele vai emitir um comunicado a respeito”, afirmou.

“Estamos organizando o evento Jai Bapu Jai Bheem Jai Samvidhan em Belagavi no dia 21 de janeiro, que estava agendado anteriormente, mas foi adiado devido à morte do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh. Terminará no Quartel General de Guerra Militar (MHOW) em Madhya Pradesh, local de nascimento da BR Ambedkar, no dia 27 de janeiro. Líderes seniores como Randeep Singh Surjewala, Satish Jarkiholi, DK Suresh e outros realizaram uma reunião preparatória em Belagavi hoje de manhã. Pude comparecer porque tive que comparecer ao consulado dos EUA em Bengaluru”, disse ele.

“Haverá dois eventos em Belagavi no dia 21. O primeiro é uma função governamental onde será inaugurada uma estátua de Mahatma Gandhi em frente ao Suvarna Soudha. Os líderes da oposição Mallikarjun Kharge e Rahul Gandhi participarão. É realizado sob a liderança do porta-voz UT Khadar e Basavaraj Horatti. Convidámos legisladores e líderes de todos os partidos a participar. HK Patil, Ministro dos Assuntos Parlamentares, coordenará o evento. A segunda é um comício público onde o Partido do Congresso celebrará o centenário da sessão de 1924 presidida por Mahatma Gandhi. Será realizado nas instalações do CPEd em Belagavi. “O público está convidado para o evento”, disse ele.

“Tive uma reunião detalhada com HK Patil sobre a questão Mahadayi. Também me encontrei com ministros da União de Karnataka. Há alguns meses reunimo-nos com o Primeiro-Ministro e outros Ministros para lhes pedir a aprovação do projecto. O Primeiro-Ministro disse-nos que tinha falado com o Ministro dos Recursos Hídricos sobre isto. Mas as aprovações não foram emitidas. Voltaremos a Nova Deli e encontrar-nos-emos com eles quando o Parlamento estiver em sessão”, disse Shivakumar, que também é Ministro da Irrigação.