DMK, BJP Spar na reunião do Conselho da Corporação de Chennai

Houve um choque na reunião do conselho na quinta -feira (30 de janeiro de 2025), no meio de Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) e o partido Bharatiya Janata (BJP), no contexto do dia dos mártires.

Às 11 da manhã, o prefeito R.Priya solicitou a todos no salão do conselho dos edifícios de Ripon que tivessem dois minutos de silêncio para prestar homenagem aos combatentes da liberdade.

Mais tarde, a zero hora, o conselheiro Karkikeyan Thirunavukarasu de DMK implicava que o nome do assassino de Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, não deveria ser levado ao conselho. Antes que ele pudesse concluir seu discurso, o conselheiro do BJP para a ala 134 Uma Anandan declarou sua objeção.

Depois disso, ele disse a palavra ‘inaptidão’ à qual muitos conselheiros da DMK, como conselheiro da ala 12, V. Kaviganesan e o conselheiro da ala 138, K. Kannan, se opôs e começaram a gritar para se sentar.

O prefeito ordenou o silêncio e disse que a sra. Anandan deve abster -se de usar essas palavras na reunião. O prefeito disse que o conselheiro do BJP pediu desculpas e que o assunto não deveria ser arrastado ainda mais.