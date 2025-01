DMK realizará protestos contra governador em 7 de janeiro

O DMK anunciou na segunda-feira protestos contra o governador RN Ravi em todas as sedes distritais no dia 7 de janeiro. O protesto terá como destaque o slogan “Governador Ravi, saia de Tamil Nadu”.

Em comunicado, o secretário organizador do partido, RS Bharathi, acusou Ravi de humilhar Tamil Tailandês Vaazhthu (State Song) e o povo de Tamil Nadu. Alegou ainda que a AIADMK protegia o Governador, “o agente do Centro, que interferia nos direitos do Estado”.

Bharathi descreveu como “inconstitucional” o ato do Governador agir “unilateralmente” sem confiar no governo do estado eleito pelo povo.

“Embora seja candidato do Centro, considera-se um ditador e é motivado por uma vontade mesquinha de governar o povo e um governo por ele escolhido”, alegou.

“O Governador tem a responsabilidade de trabalhar em conjunto com o governo local para o desenvolvimento do Estado. Deve continuar a ser uma ponte entre o Centro e o governo estadual”, disse Bharathi.