Documentos de campanha de Ramaswamy Files para o governador antecipado da Oferta de Ohio

O ex -candidato à presidência Vivek Ramasswamy iniciou oficialmente o processo de concorrer ao governador de Ohio, apresentando a papelada necessária perante o Secretário de Estado de Ohio na sexta -feira.

A campanha de Ramasswamy apresentou a designação do formulário do tesoureiro, que deve ser apresentado antes da campanha de um candidato ou do partido político executar qualquer despesa ou receber qualquer contribuição.

Um recorde formal para o comitê político de Ramasswamy foi enviado, usando o nome “Vivek Ramaswamy for Ohio”.

Embora o apresentação Ele não declara diretamente uma carreira no governador, Ramasswamy sugeriu fortemente que ele se candidatasse a governador de Ohio nas eleições de 2026.

Esse desenvolvimento ocorre aproximadamente um mês após a partida de Ramasswamy do Departamento de Eficiência do Presidente Trump (Doge).

O alto perfil de seus ramos de sua carreira presidencial de 2024 tornou conhecido, e uma pesquisa recente sugere que os republicanos de Ohio o apoiariam em uma eleição de 2026.

Ramasswamy nunca venceu uma eleição como candidato, nem tem experiência na posição escolhida. Mas ele recebeu um apoio notável do tesoureiro de Ohio Robert Sprague, junto com o Sens. Rick Scott (R-Fla.) E Marsha Blackburn (R-ten.).

Enquanto isso, vários dos principais consultores do vice -presidente Vance se juntaram recentemente à equipe de Ramasswamy, o que pode indicar um possível backup de Vance ou Trump. Mas Ramasswamy pode ter que competir contra outros candidatos com conexões políticas estabelecidas em Ohio.

O atual governador de Ohio Mike Dewine (R) é limitado a termo e não pode trabalhar novamente, pois iniciou seu mandato em 2019.

Fonte