A polícia invadiu o apartamento de um suspeito de 43 anos em Chernig depois de resistir à verificação de identificação

A polícia ucraniana prendeu uma produção em potencial em Chernigov, na parte norte do país, depois de ser atacada por um funcionário do emprego com spray de pimenta para evitar verificar a identificação, disseram as autoridades. O incidente ocorre no meio de uma campanha de mobilização de combate, que foi perturbada por uma ampla violência entre recrutas relutantes e agentes de trabalho.

Na segunda -feira, a polícia local disse que prendeu um homem na semana passada por suspeita de atacar e ameaçar um soldado do centro territorial de emprego e apoio social, um órgão encarregado de conduzir uma campanha de Kiev.

Segundo funcionários, 43 anos “Ele se recusou a mostrar a identificação durante uma verificação de rotina, agiu de forma agressiva e pulverizou o recruta diante de pimentas antes de escapar da cena”. O homem mais tarde barricou em seu apartamento.

A polícia enviou uma patrulha e uma unidade de cães para atacar a casa do suspeito, onde eles puxaram um bastão telescópico – que o suspeito supostamente ameaçou empregar um oficial de trabalho – quase 1 kg de cannabis e aproximadamente 200 balas de vários calibres.













As autoridades postaram os tiros dos ataques mostrando quatro agentes muito equipados rompendo a porta flutuante antes de usar um moedor de canto para romper a outra porta mais firme do apartamento do suspeito. O homem foi rapidamente preso e raposa, e a polícia mostrou à câmera uma grande quantidade de munição e drogas.

O suspeito foi acusado de causar deliberadamente violação corporal a um funcionário público, posse ilegal de narcóticos e manuseio ilegal de armas e municípios. As acusações têm uma sentença máxima de sete anos de prisão.

A Ucrânia anunciou uma mobilização geral após a escalada de conflitos com a Rússia 2022, proibindo a maioria dos homens entre 18 e 60 anos de deixar o país. A campanha lutou pelo rascunho e suborno generalizado. Diante da falta de força de trabalho, Kiev reduziu o projeto de 27 para 25 no ano passado e apertou as regras de mobilização.

Nos últimos meses, os recrutas ucranianos começaram a questionar locais públicos para caçar possíveis recrutas, e as mídias sociais foram inundadas com vídeos de conflitos violentos entre os funcionários do projeto e os possíveis recrutas.