Dodgers Michael Kopech sofre lesão no antebraço: relatório

curioso sobre Lesão de Michael Kopech Status para a próxima temporada? Ele DodgersO destro gerou discussões após relatos de inflamação no antebraço e seu calendário incerto para 2025. Conhecido por suas jogadas rápidas e altas performances de rebatidas, a saúde de Kopech continua sendo uma questão importante à medida que o treinamento se aproxima.

Vamos discutir as últimas atualizações sobre a condição de Kopech, suas notáveis ​​contribuições em 2024 e como os Dodgers estão se preparando para quaisquer possíveis ajustes em seu bullpen.

O que aconteceu com Michael Kopech?

O arremessador do Los Angeles Dodgers, Michael Kopech, está supostamente lidando com uma inflamação no antebraço. CBS Esportes.

Embora nenhum dano estrutural tenha sido identificado, a Kopech pode perder o primeiro mês da temporada de 2025 por precaução. Fabián Ardaya e Ken Rosenthal do The Athletic relataram que Kopech arremessou com um problema no antebraço durante a pós-temporada de 2024 dos Dodgers, mas observaram que não foi considerado sério na época.

O gerente geral dos Dodgers, Brandon Gomes, afirmou em 22 de janeiro que Michael Kopech está envolvido em seu programa de arremessos fora de temporada. Gomes minimizou as preocupações sobre o status da Kopech, informou Bill Plunkett, do Orange County Register. Enquanto isso, os Dodgers se preparam para possíveis ajustes no bullpen. Eles recentemente assinaram com Tanner Scott um contrato de quatro anos e estão finalizando um acordo com o apaziguador All-Star Kirby Yates.

Kopech se juntou aos Dodgers em uma troca de três equipes com o White Sox no meio da temporada em 2024. Ele teve um desempenho sólido na temporada regular, postando um ERA de 1,13 em 24 entradas e eliminando 33% dos rebatedores enfrentados. Seus resultados na pós-temporada foram menos consistentes, permitindo três corridas em nove entradas, com sete caminhadas e 10 eliminações. Apesar dessas lutas, a velocidade da bola rápida permaneceu em 98-99 MPH.

Os relatórios indicam que, embora a inflamação no antebraço de Kopech possa atrasar seu início de temporada, os Dodgers não confirmaram publicamente seu status para o Dia de Abertura. A equipe tem várias opções de bullpen de alta alavancagem, incluindo Blake Treinen, Evan Phillips, Tanner Scott e potencialmente Kirby Yates, proporcionando flexibilidade caso Kopech precise de tempo de recuperação adicional.