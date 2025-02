Doença cardíaca Uma das principais causas da morte das mulheres, infelizmente esses sintomas são frequentemente ignorados

Yakarta, vivo – Dentro da campanha Go Red for Women (GRFW) que é comemorada a cada fevereiro, a Indonésia da Fundação Heart (YJI) convida todas as mulheres indonésias a prestar mais atenção à saúde do coração. As doenças cardíacas são frequentemente consideradas um problema de saúde que ataca mais homens, mas, de fato, as doenças cardíacas também são uma das principais causas de morte nas mulheres.

De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças cardíacas e cardiovasculares são responsáveis ​​por mais de um terço das mortes das mulheres em todo o mundo. Na Indonésia, a prevalência de doenças cardíacas nas mulheres continua aumentando, desencadeada por fatores de risco, como estilos de vida prejudiciais, estresse, obesidade e falta de atividade física.

“As mulheres geralmente ignoram a saúde do coração porque tendem a se concentrar nas responsabilidades familiares e de trabalho, para que sua própria saúde seja negligenciada. Embora as mulheres sejam abençoadas com hormônios de estrogênios que desempenhem um papel importante na saúde das mulheres, mesmo na manutenção da saúde do coração “, disse o presidente da fundação do coração da Indonésia, Annisa Pohan Yudhoyono.

 Annisa Pohan Foto: Fundação do coração da Indonésia

Go Red for Women (GRFW) é uma campanha global iniciada pela American Heart Association (AHA) para aumentar a consciência de doenças cardíacas e cardiovascular como uma das maiores causas de morte nas mulheres. Colaborando com a Federação Mundial do Coração, agora esta campanha foi desenvolvida em 51 países do mundo, mesmo na Indonésia, através da existência de YJI.

O GRFW é comemorado usando um símbolo vermelho como uma forma de suporte para esta campanha. O objetivo desta campanha é despertar a consciência e a vigilância das mulheres devido à importância de manter a saúde do coração para evitar o risco de doença cardíaca e cardiovascular.

“O estrogênio é o principal hormônio produzido pelo ovário e tem um efeito protetor no sistema cardiovascular, como a proteção dos vasos sanguíneos, mantendo os níveis de colesterol, o anti -inflamatório ajuda a proteger as paredes dos vasos sanguíneos contra danos e inflamação e regulação do metabolismo., Exercício regular, evite cigarros e álcool e controle regularmente “, disse o Dr. Adelin Dhivi Kemalasari, SP.JP., um coração e vasos sanguíneos.

As mulheres devem prestar atenção à saúde do coração devido às seguintes coisas:

1. Os sintomas que geralmente não são detectados: os sintomas de doença cardíaca nas mulheres são frequentemente diferentes dos homens e tendem a ser mais vagos, como fadiga, falta de respiração ou dor em certas partes do corpo. É isso que causa muitos casos de diagnóstico tardio.

2. Efeitos hormonais: alterações hormonais durante a menstruação, gravidez e menopausa podem afetar a saúde das mulheres.

3. Vida moderna: hábitos como tabagismo, gordura -alta consumo de alimentos e falta de exercício aumenta cada vez mais doenças cardíacas.

Na implementação do Go Red for Women Campaign este ano, a fundação do coração da Indonésia comemorou um seminário destinado a mulheres com uma discussão sobre a importância da saúde do coração nas mulheres, além do fato de que o seminário participante também recebeu um Exame Cardiovascular inicial que incluiu testes de açúcar no sangue livre, pressão arterial, colesterol e ultrassom do coração. Esta atividade foi realizada na Cikeas Smart House em 7 de fevereiro de 2025.

“No Go Red for Women Campaign deste ano, convidamos todas as mulheres indonésias a se preocuparem mais com sua saúde desde o coração ao implementar um estilo de vida saudável e fazer detecção precoce. Com etapas preventivas, podemos reduzir o risco de doenças cardíacas e cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida.