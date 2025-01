Doenças virais aumentam em meio à ‘quadremia’ nos EUA

As doenças virais aumentaram no início de 2025 em meio à atual “quadremia” nos EUA, referindo-se a três vírus respiratórios e uma doença gastrointestinal, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). dados.

O número de pessoas que contraíram COVID-19, gripe ou vírus sincicial respiratório (RSV), juntamente com norovírus, aumentou, disse o CDC na nova atualização de sexta-feira.

As visitas ao departamento de emergência são “altas” para aqueles diagnosticados com VSR e gripe em todo o país. Em comparação com os números do outono, as visitas devido à infecção por COVID-19 foram “altas”.

Os testes positivos para a gripe aumentaram para 18,8 por cento, de acordo com dados do CDC, enquanto os testes positivos para a COVID-19 permaneceram numa taxa “estável” de 6,6 por cento.

Os testes positivos para VSR caíram para 8,9 por cento.

“A nível nacional, os níveis de atividade viral das águas residuais para a COVID-19 e a gripe A estão em níveis elevados”, escreveu o CDC na atualização. “Os níveis nacionais de atividade viral do RSV em águas residuais são moderados”.

“As previsões da COVID para as próximas duas semanas sugerem que as visitas aos departamentos de emergência permanecerão num nível mais baixo em comparação com as temporadas de inverno anteriores”, disse o CDC. “As previsões sobre a gripe sugerem que as visitas ao departamento de emergência permanecerão em um nível alto ou muito alto durante as próximas duas semanas”.

Os casos de norovírus também aumentaram, e o CDC informar 91 luzes em 1º de dezembro. Não existe vacina disponível para evitar que as pessoas contraiam a doença gastrointestinal.

O norovírus causa diarréia e vômito, de acordo com o CDC.

“Às vezes é chamado de ‘gripe estomacal’ ou ‘vírus estomacal’. No entanto, a doença do norovírus não está relacionada com a gripe”, afirma o CDC. ditado. “A gripe é causada pelo vírus influenza. “O norovírus causa gastroenterite aguda, uma inflamação do estômago ou intestinos.”

Fonte