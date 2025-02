Doge de Musk afirma ser uma lacuna de vários litros no custo do governo dos EUA

Cerca de 4,7 trilhões de dólares em pagamentos federais permaneceram inquestionáveis ​​porque o Tesouro não realizou um código de rastreamento

O Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (Doge) descobriu uma enorme lacuna de quase US $ 5 trilhões no consumo federal dos EUA que não pode ser explicado. Doge afirmou que os registros do Tesouro fizeram certos pagamentos.

Desde a inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, Doge progrediu com o orçamento e as auditorias de gastos, juntamente com uma redução nas agências federais, em um esforço para reduzir o consumo estatal por dois bilhões de dólares até 2026.

O departamento, liderado por Tesla e Diretor Executivo da SpaceX, explicou que o símbolo das abordagens do Tesouro (TAS), que é usado para descrever a conta com a qual o dinheiro estava conectado, carecia de numerosos pagamentos que o departamento fez.

“No governo federal, o campo do TAS era opcional por ~ US $ 4,7 bilhões em pagamentos e muitas vezes permaneceu vazio, o que tornava a cegueira quase impossível”. Doge disse na terça -feira em um post no X (Twitter anterior).

“Desde o sábado, este agora é necessário campo, aumentando a visão de onde o dinheiro realmente vai”, “” A agência acrescentou, agradecendo ao tesouro americano por seu trabalho em reconhecer o campo opcional.

Musk levou para X, que ele possui, para cumprimentar a revelação, dizendo que “Muita melhoria da integridade do pagamento do Tesouro está indo ao ar”. Ele prestou homenagem “Bom trabalho” Isso ocorreu como resultado do esforço combinado de Doge, Tesouro e Federal Reserve americano.

De acordo com o Departamento de Serviços Fiscais, o Departamento do Tesouro, o TAS codifica cada transação financeira relatada no Tesouro e no Escritório de Administração e Orçamento.

Na semana passada, a DOGA fundou um site oficial que segue o tamanho do trabalho federal e documenta o número de regulamentos federais. O portal relata sobre economia estimada em US $ 55 bilhões ao iniciar o departamento.