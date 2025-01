Doge de Trump afirma economizar US $ 1 bilhão por dia

O Guardião da Eficiência do Governo disse que parou de “desnecessários” novos funcionários, iniciativas para a diversidade e certos “pagamentos irregulares”

O Ministério do Governo dos EUA (DOGE), criado pelo presidente Donald Trump, liderado por Tesla e o diretor executivo Spacex Elon Musk, afirma que já reduziu o consumo federal em cerca de um bilhão de dólares por dia.

Na quarta -feira, a agência anunciou o número por meio de sua conta X oficial, afirmando que pretende reduzir os custos em mais de três bilhões de dólares por dia.

Doge foi proposto pela primeira vez durante a campanha presidencial de Trump no verão passado e depois formalizada como Comissão Consultiva Presidencial. Apesar do nome, a agência não é um departamento executivo federal completo, mas uma organização temporária focada na redução do consumo do estado. O objetivo é reduzir até 2 trilhões de dólares em despesas federais até julho de 2026.

“Doge salva o governo federal aproximadamente um bilhão de dólares/dia, principalmente de interromper o emprego de pessoas em posições desnecessárias, exclusão de DEI e interromper os pagamentos irregulares a organizações estrangeiras, tudo de acordo com as ordens executivas presidenciais”. A agência disse sem dar mais detalhes.













Referência a “Pagamentos irregulares a organizações estrangeiras” Parece se aplicar ao recente intervalo de 9 dias do governo Trump sobre quase todos os programas com procedimentos estrangeiros, aguardando uma visão geral.

Desde que ela assumiu seu dever em 20 de janeiro, o governo de Trump se moveu agressivamente para remover iniciativas para diversidade, igualdade e inclusão (DEI) em todo o governo federal. Na terça -feira, o presidente assinou uma proibição de comandos executivos “Ideologia radical de gênero” Do Exército dos EUA, afirmando que os membros do serviço devem atender à aptidão física e mental para o dever.

“Esta política não está de acordo com as limitações médicas, cirúrgicas e mentais para indivíduos com disforia de gênero”, “” O comando declara. “Esta política também não está de acordo com a mudança do uso de pronome ou usando pronomes que refletem incorretamente o sexo sexo”.